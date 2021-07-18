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Сакральный смысл Девятки: энергетика числа 9 и его влияние на судьбу и удачу

Сакральный смысл Девятки: энергетика числа 9 и его влияние на судьбу и удачу

Нумерология — наука о числах и об их влиянии на судьбу. В этот раз эксперты рассказали о последнем и самом большом числе — Девятке. Оно является очень важным и несет в себе много интересного.


Девятка не является прямой противоположностью Единице. У этих чисел много общего, но есть и кардинальные различия. Девятка завершает нумерологический цикл, поэтому это число особенной важности.

Энергетика числа 9

Девятка — олицетворение конца, финальной стадии чего-либо. Оно помогает людям совершать последний решающий рывок вперед. Оно дарит невероятную мотивацию, которая заставляет нас думать о будущем, а не о прошлом.

Число 9 — это главный духовный покровитель для тех, кто постоянно откладывает все в дальний ящик, а потом резко начинает заниматься делами в последний день. Если день проходит под управлением Девятки, у таких людей все получается.

В дни правления этого числа полезно заниматься возвращением долгов. Если вы кому-то что-то обещали, то и обещания лучше тоже выполнять. В противном случае вы можете серьезно подпортить себе карму, да и просто потерять расположение человека.


Девятка дает энергию, силу, веру в себя. Это число помогает открывать второе дыхание. Если вы устали, оно направит вас по верному пути. Также это число путешественников. Девятка любит, когда люди куда-то едут, знакомятся с кем-то, пускаются на поиски приключений.

Влияние Девятки на судьбу и удачу

Как и Единица, Девятка не меняет судьбу, а лишь дает энергию для преодоления препятствий на пути. В периоды правления этого числа ваша судьба в ваших собственных руках.

Если в ваших дне и месяце рождения есть хотя бы одна девятка, это очень хороший знак. Это говорит о том, что вы полны удачи, жизненной силы, энергии. Такие люди ничего не оставляют без внимания.

В дни правления Девятки многие люди начинают опаздывать. Стремление откладывать все на потом может привести к небольшим сбоям в работе, но без существенной потери продуктивности. В любви влияние Девятки тоже благоприятно. Она помогает людям находить общий язык и прощать друг друга.

Если вы вдруг стали часто встречать Девятки на своем пути, значит, вы можете быть уверены, что скоро сложные ситуации в вашей жизни разрешатся в лучшую сторону. Все будет хорошо, нужно лишь немного терпения и веры в себя.

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По материалам: dailyhoro.ru

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