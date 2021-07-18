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СБУ вызвала Шойгу для вручения подозрения

СБУ вызвала Шойгу для вручения подозрения
Служба безопасности Украины вызвала в Мариуполь главу Минобороны России Сергея Шойгу для вручения подозрения по уголовному делу. Он должен явиться к следователю Тарасу Бутенко, сообщается на сайте СБУ в воскресенье, 18 июля.

Указано, что Шойгу вызван на 9:00 в среду, 20 июля. Он должен прибыть в следственный отдел 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь Донецкой области) ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской области по адресу: Донецкая область, Мариуполь, ул. Морских Десантников, 20.
Шойгу планируют вручить письменное подозрение по признакам преступления, предусмотренного статьями о видах соучастников и создание незаконных вооруженных формирований (ч.5 ст.27 и ч.5 ст.260 УК Украины). Российскому министру грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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