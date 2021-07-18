СМИ: банки ожидают роста ключевой ставки Банка России

Анастасия Иванова

13:37 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Известия

Большинство опрошенных газетой «Известия» аналитиков банковского сектора ожидают повышения ключевой ставки Банка России на заседании 23 июля.

Так, 7 из 16 опрошенных экономистов считают, что Регулятор повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 6,5 процента, еще 6 экспертов ждут роста на 0,5 процентных пункта, трое прогнозируют повышение 0,75 процентных пункта.

Центробанк оценил ситуацию с инфляцией в России

Аргументом в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики регулятора станет высокая инфляция, считают экономисты.

По итогам июня она достигла 6,5% год к году, а ее пик прогнозируется только на осень, прогнозируют собеседники «Известий». По их словам, финансовые рынки отреагируют на такое решение ростом кредитных и депозитных ставок, также увеличением стоимости ипотечных займов.

Напомним, 14 июля Банк России оценил инфляцию в России как повышенную. По оценкам регулятора, динамика потребительских цен с поправкой на сезонность остается существенно повышенной и пока не проявляет признаков к замедлению.

При этом в ЦБ считают, что пиковое значение инфляции еще не достигнуто из-за инерции инфляционных процессов и значительной задержки в их реакции на процесс нормализации денежно-кредитной политики.





Читайте также:

• Годовая инфляция в России в июне увеличилась до 6,5% • Набиуллина призвала не противопоставлять политику ЦБ экономическому росту

В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 5,5 процента годовых. В последний раз она была повышена 11 июня на 0,5 процента, решение было связано с увеличившимися инфляционными ожиданиями.

#деньги #цены

115