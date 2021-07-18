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СМИ: банки ожидают роста ключевой ставки Банка России

СМИ: банки ожидают роста ключевой ставки Банка России

13:37  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Известия



Большинство опрошенных газетой «Известия» аналитиков банковского сектора ожидают повышения ключевой ставки Банка России на заседании 23 июля. 

Так, 7 из 16 опрошенных экономистов считают, что Регулятор  повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 6,5 процента, еще 6 экспертов ждут роста на 0,5 процентных пункта, трое прогнозируют повышение 0,75 процентных пункта.

Центробанк оценил ситуацию с инфляцией в России


Аргументом в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики регулятора станет высокая инфляция, считают экономисты.

По итогам июня она достигла 6,5% год к году, а ее пик прогнозируется только на осень, прогнозируют собеседники «Известий». По их словам, финансовые рынки отреагируют на такое решение ростом кредитных и депозитных ставок, также увеличением стоимости ипотечных займов.

Напомним, 14 июля Банк России оценил инфляцию в России как повышенную. По оценкам регулятора, динамика потребительских цен с поправкой на сезонность остается существенно повышенной и пока не проявляет признаков к замедлению.

При этом в ЦБ считают, что пиковое значение инфляции еще не достигнуто из-за инерции инфляционных процессов и значительной задержки в их реакции на процесс нормализации денежно-кредитной политики.


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В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 5,5 процента годовых. В последний раз она была повышена 11 июня на 0,5 процента, решение было связано с увеличившимися инфляционными ожиданиями.


#деньги #цены


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По материалам: pnp.ru

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