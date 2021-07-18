Таро-прогноз на неделю с 19 по 25 июля 2021 года

Вадим Карасев

О том, какой будет середина июля, представители Знаков Зодиака смогут узнать из еженедельного Таро-прогноза. Подсказки старших Арканов помогут составить план действий и без труда привлечь в жизнь благополучные перемены.

Каждый Таро-прогноз — это уникальная возможность не просто заглянуть в будущее, но и управлять своей судьбой. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно изучать выпавшие расклады, чтобы понять советы старших Арканов. Внимание к интуиции и анализ происходящего позволят быстро достичь успехов и не стать заложниками неприятных событий.

Овен





По карте «Колесница» начало недели будет решающим для Овнов. Аркан указывает на возможность достичь цели и преодолеть любые трудности на пути к счастью. Совет карты — приступать к делам, не медля, и с оптимизмом смотреть в будущее.

Аркан «Луна» предвещает период, когда Овны могут сбиться с пути, если будут полагаться на домыслы и слухи. По этой карте верить можно только фактам, чтобы избежать неприятностей и не ошибиться с выбором направления.

Карта «Смерть» завершает июльскую неделю, и с вечера пятницы Овнам предстоит решение важных вопросов. По этому Аркану наступает пора изменить жизнь, оставив за спиной все, что мешает счастью и развитию, включая хлам в жилище, притягивающий бедность.

Телец





Карта «Смерть» указывает Тельцам на необходимость решить старые вопросы, чтобы освободить место для чего-то нового. Совет Аркана — без сожаления прощаться с идеями, планами и людьми, которые уже сыграли свои роли.

По карте «Колесо фортуны» Тельцов ждет неожиданный поворот судьбы, когда действовать на авось нельзя. Совет карты — принять происходящее как должное, следить за происходящим, чтобы в нужный момент взять судьбу в свои руки и достичь новых успехов.

Аркан «Колесница» завершает неделю, и по этой карте Тельцы смогут добиться того, что было в планах. Нельзя медлить и сомневаться: от уверенности будет зависеть многое, а значит, настала пора для активных действий.

Близнецы





Аркан «Сила» призывает Близнецов к активным действиям. Близнецам нельзя медлить, иначе шанс, дарованный судьбой, будет упущен. Начало недели будет оптимальным временем для того, чтобы совершить прорыв.

Середина недели, судя по карте «Умеренность» должна пройти в спокойном режиме. Карта указывает на необходимость замедлить ритм, чтобы не упустить важных деталей и не оступиться в шаге от победы из-за импульсивных решений.

Карта «Дьявол» сулит Близнецам время испытаний. По этой карте нельзя поддаваться желанию схитрить, иначе неприятности не заставят себя ждать. Выдержка и умение вовремя остановиться уберегут Близнецов от проблем.

Рак





Начало недели по карте «Маг» Ракам важно быть смелыми и находчивыми. Карта указывает на возможность преодолеть любые трудности, если не бояться новых перспектив и развивать врожденные таланты.

Карта «Сила» указывает на время, когда Раки смогут преодолеть любые трудности, если настроятся на оптимизм и будут честно трудиться для создания благополучного будущего. Аркан призывает бороться со страхами, чтобы они не помешали добиться желаемого.

По карте «Колесо фортуны» Раков ждут непростые выходные. Аркан указывает на неожиданные события, повлиять на которые можно будет лишь спустя время. Умение вовремя остановиться и не предпринимать импульсивных действий приведет Раков к успеху.

Лев





Карта «Императрица» сулит Львам отличное начало недели. Аркан говорит о возрастающем доверии, когда Львы смогут обрести гармонию в отношениях, наладить деловые контакты и найти путь, который приведет к новым успехам.

По карте «Верховная жрица» Львы должны помнить о том, что спешка приведет к хлопотам и неприятностям. Совет Аркана — довериться интуиции и не предпринимать решительных действий до тех пор, пока не будет полной уверенности.

В конце недели Львам предстоит принять важное решение, которое изменит их жизнь к лучшему. Аркан «Влюбленные» указывает на необходимость поступать по велению сердца и не идти на поводу у постороннего мнения.

Дева





По карте «Дурак» Девам важно соблюдать осторожность и не торопиться с выводами. Даже если кажется, что дела движутся в гору, нельзя терять бдительности, чтобы вовремя среагировать, если возникнут трудности.

Аркан «Колесо фортуны» сулит Девам неожиданные новости, которые могут выбить из колеи. Совет карты — не принимать происходящее близко к сердцу: судьба все расставит по местам. Девам не стоит вмешиваться в происходящее, чтобы исключить ошибки.

Неделя завершается картой «Маг», совет которой — проявить себя и не зарывать талантов в землю. Девы смогут преодолеть любые преграды, если перестанут мыслить стереотипами и найдут в себе силы быть индивидуальными.

Весы





Аркан «Император» открывает неделю, призывая Весов позаботиться о своем благосостоянии. Карта символизирует успехи в деловой среде, но для этого важно принимать самостоятельные решения и действовать, не медля.

В середине недели Весов ждут неожиданные события, на которые указывает карта «Колесо фортуны». Аркан описывает ситуацию, когда Весы должны положиться на судьбу и не действовать поспешно. Разобравшись в происходящем, будет проще взять ситуацию под контроль.

Аркан «Иерофант» призывает Весов расставить приоритеты, чтобы заниматься действительного важными делами, а не терять времени попусту. По этой карте успех придет, если действовать по плану, составленному заранее.

Скорпион





«Звезда» в раскладе для Скорпионов — карта, символизирующая избавление от проблем. По этой карте в начале недели Скорпионы смогут спокойно заниматься своей работой, зная, что успех придет вовремя.

Карта «Дурак» призывает не допускать халатности и верить только фактам. Аркан сулит позитивное развитие событий, если не перекладывать ответственности на посторонних и действовать, полагаясь на свои знания и навыки.

По карте «Смерть» Скорпионов ждет долгожданное освобождение от проблем и забот. Аркан указывает на перемены, сопротивляться которым не имеет смысла: судьба все расставит по местам, и Скорпионам останется лишь оставить отжившее за спиной.

Стрелец





Аркан «Маг» сулит Стрельцам активное начало недели. Карта призывает действовать без промедления и обязательно проявлять находчивость, чтобы найти новые способы для решения насущных вопросов.

По карте «Смерть» Стрельцам придется попрощаться с прошлым. Не стоит брать в будущее старые идеи, изжившие себя отношения и устаревшие планы.

По карте «Иерофант» Стрельцам важно оставаться верными себе и следовать честным путем. По этой карте позитивные перемены не заставят себя ждать, если не спешить, принимая ответственные решения.

Козерог





Аркан «Луна» открывает неделю, суля Козерогам неприятности лишь в том случае, если они продолжат потакать надуманным страхам. Совет карты — начать путь избавления от тревоги и сомнений, мешающих счастливой жизни.

Испытания Козерогов не завершатся быстро. Аркан «Дьявол» говорит о проверке на прочность: на пути будут встречаться соблазны. Козерогам важно сохранять бдительность, чтобы не выбрать путь, ведущий в тупик.

В конце недели по карте «Башня» от Козерогов потребуются честность и умение смотреть правде в глаза. Аркан говорит об избавлении от иллюзий, которые мешали рассмотреть истинное положение дел.

Водолей





По карте «Дурак» Водолеям важно быть осмотрительными, чтобы ненароком не сказать лишнего и не обидеть близких людей неуместными высказываниями. Даже безобидная шутка может стать причиной конфликта.

Карта «Колесница» сулит Водолеям быстрый старт. По этому Аркану Водолеи должны принять правила игры и действовать решительно, чтобы не упустить свой шанс и достигнуть поставленной цели.

По карте «Влюбленные» Водолеев ждет прекрасное будущее, но для этого придется потрудиться. Аркан говорит о необходимости пойти на малые жертвы, чтобы открыть для себя новые перспективы.

Рыбы





Карта «Колесница» описывает ситуацию, когда события будут развиваться стремительно, и Рыбы должны будут подстраиваться под обстоятельства мгновенно. По этой карте успех ждет решительных и уверенных в себе.

Аркан «Отшельник» указывает на период, когда Рыбы могут отдохнуть после активной работы, скорректировать планы и убрать все лишнее, чтобы в будущем ничто не отвлекало от главной задачи.

По карте «Колесо фортуны» Рыб ждет беспокойное завершение недели. По этому Аркану события какое-то время нельзя будет контролировать, однако переживать не имеет смысла. Рыбы могут положиться на судьбу и первое время плыть по течению, анализируя происходящее.