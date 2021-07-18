«Тетрис» изобрели 36 лет назад

Алексей Вольцев

00:17 Автор: Мария Соколова

Одну из самых популярных компьютерных игр — «Тетрис» — изобрел 18 июля 1985 года российский программист Алексей Пажитнов, работавший в Вычислительном Центре при Академии Наук СССР.

Пажитнов занимался изучением искусственного интеллекта, компьютерной графикой и вопросами компьютерного распознавания голоса. За основу «Тетриса» он взял американскую головоломку Pentomino Puzzle, придуманную математиком Соломоном Голомбом. Она состояла из пяти квадратов, которые надо сложить в коробке в геометрические фигуры. Пажитнов предложил собирать фигурки в реальном времени, а во время падения они должны были переворачиваться.

Но для воплощения этой идеи не хватало мощности компьютеров, и Пажитнов сократил количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до четырёх. Так родилось «Тетрамино», а позже прижилось сокращённое название «Тетрис». За два месяца программист создал графическую цветную версию Тетриса. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года. А 18 июля 1985 года выпустили электронное устройство для игры в «Тетрис».

День 18 июля в истории

Эта игра стала известной во всем Советском Союзе и за границей. «Тетрису» присудили несколько наград американской Ассоциации разработчиков программного обеспечения: как лучшему потребительскому софту, оригинальной разработке и развлекательной программе. За время своего существования «Тетрис» разошелся по миру тиражом в 250 миллионов экземпляров.

#история #интернет

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