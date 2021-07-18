Треть россиян не поддержали идею четырехдневной рабочей недели

Вадим Карасев

Исследование сервиса поиска работы SuperJob показало, что треть россиян выступают против введения четырехдневной рабочей недели. Причиной респонденты называют возможное сокращение доходов.

Одобрили подобную идею 44% опрошенных, отрицательно отнеслись к этому нововведению 34% граждан. 63% участников исследования смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно такой же объем работы, как за пятидневную рабочую неделю. Каждый четвертый (24%) опасается не справиться с поставленными задачами за четыре дня.

Также представители компании спросили менеджеров по персоналу: обсуждалась ли в их фирме возможность перехода на такой график? В итоге 76% опрошенных ответили отрицательно. Еще 12% работодателей размышляли об этом, но сочли этот режим работы недопустимым.

Ранее Ruposters писал, что жители страны рассказали о лучших вариантах подработки на лето.