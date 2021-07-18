Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Треть россиян не поддержали идею четырехдневной рабочей недели

Треть россиян не поддержали идею четырехдневной рабочей недели

Исследование сервиса поиска работы SuperJob показало, что треть россиян выступают против введения четырехдневной рабочей недели. Причиной респонденты называют возможное сокращение доходов.

Одобрили подобную идею 44% опрошенных, отрицательно отнеслись к этому нововведению 34% граждан. 63% участников исследования смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно такой же объем работы, как за пятидневную рабочую неделю. Каждый четвертый (24%) опасается не справиться с поставленными задачами за четыре дня.

Также представители компании спросили менеджеров по персоналу: обсуждалась ли в их фирме возможность перехода на такой график? В итоге 76% опрошенных ответили отрицательно. Еще 12% работодателей размышляли об этом, но сочли этот режим работы недопустимым.

Ранее Ruposters писал, что жители страны рассказали о лучших вариантах подработки на лето.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Экоткани и принты: выбираем в лукбуках летние платья для отдыха и городской жизни
Экоткани и принты: выбираем в лукбуках летние платья для отдыха и
Треть россиян не поддержали идею четырехдневной рабочей недели
Треть россиян не поддержали идею четырехдневной рабочей недели
Лунный день сегодня 18 июля 2021 года
Лунный день сегодня 18 июля 2021 года
Узбек изнасиловал женщину на олимпийском стадионе в Токио
Узбек изнасиловал женщину на олимпийском стадионе в Токио
Битва платьев: Алина Крюкова против Полины Аскери
Битва платьев: Алина Крюкова против Полины Аскери
Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на пост замминистра внутренних дел
Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на пост
Таро-прогноз на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
По итогам съезда "Единой России" Путин дал правительству ряд поручений по развитию сельских территорий
По итогам съезда "Единой России" Путин дал правительству
Заговор на кольцо для поиска любви
Заговор на кольцо для поиска любви
День обретения мощей преподобного Сергия Радонежского 18 июля 2021 года
День обретения мощей преподобного Сергия Радонежского 18 июля 2021
Польша опасается "миграционного удара по Европе" со стороны России
Польша опасается "миграционного удара по Европе" со стороны
Сакральный смысл Девятки: энергетика числа 9 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Девятки: энергетика числа 9 и его влияние на судьбу

Топ на сегодня

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 июля 2021 года
"Неожиданно": Водонаева рассекретила свое официальное имя по паспорту
"Неожиданно": Водонаева рассекретила свое официальное имя
Вашингтон отложил визит Зеленского в США
Вашингтон отложил визит Зеленского в США
Солнцезащитная линейка, увлажняющее масло, веганская гамма: новые средства для волос
Солнцезащитная линейка, увлажняющее масло, веганская гамма: новые
Геймер выложил на форуме игры секретную документацию от британского танка Challenger 2
Геймер выложил на форуме игры секретную документацию от британского

Еще по теме

Россияне отреагировали на идею о четырехдневной рабочей неделе
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Большинство опрошенных работодателей высказались против четырехдневной рабочей недели
РБК: россияне изменили отношение к четырехдневной рабочей неделе