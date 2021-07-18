Узбек изнасиловал женщину на олимпийском стадионе в Токио

Вадим Карасев

В Японии арестовали 30-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании женщины на территории Национального стадиона в Токио, где пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. По данным агентства Kyodo, пострадавшая "связана с проведением" соревнований.

Арестованный является студентом, нанятым сторонней фирмой, которая отвечает за поставки питания представителям СМИ на стадионе. Другие подробности пока не приводятся.

Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их отложили на год. Теперь состязания проведут с 23 июля по 8 августа, без иностранных болельщиков.

Ранее Ruposters писал, что российских хакеров заранее обвинили в атаках на Олимпиаду в Токио.