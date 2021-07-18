В Италии за сутки выявлено 3127 случаев COVID-19

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

19:05 Автор: Александр Тараканов

В Италии за сутки выявлено 3127 случаев COVID-19, что на 6 случаев больше, чем днём ранее. При этом число обработанных тестов сократилось почти на 60 тысяч. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Соотношение числа сделанных тестов и количества полученных положительных результатов составило 1,9 процента (против 1,27 процента 17 июля). Больше всего заразившихся обнаружено в Лацио (471), Сицилии (404), Венето (379), Ломбардии (369) и Эмилии-Романье (266).





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На сегодняшний день в Италии носителями вируса являются 48 113 человек («плюс» 2622 за сутки). Госпитализированы с симптомами болезни 1136 («плюс» 25). Интенсивная терапия требуется 156 тяжелобольным («минус» шесть). Число бессимптомных больных, находящихся карантине и в домашней самоизоляции, составляет 44 821 («плюс» 2603).

За прошедшие 24 часа выздоровел 501 человек, в то же время скончались трое больных COVID-19.

Общее число заболевших во время пандемии в Италии составляет 4 287 458 человек, включая 127 867 умерших и 4 113 478 выздоровевших.

Согласно Il Sole 24 Ore, в Италии по состоянию на 18 июля количество сделанных прививок против COVID-19 составляет 61 305 410, число прошедших полный курс иммунизации граждан — 26 932 443, что соответствует 45,4 процента населения страны.

#Италия #здоровье

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