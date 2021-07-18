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В Москве прокурор попросил больше года ограничения свободы для изготовителя поддельных сертификатов о вакцинации

В Москве прокурор попросил больше года ограничения свободы для изготовителя поддельных сертификатов о вакцинации

Обвинитель попросил суд назначить почти полтора года ограничения свободы Андрею Мунтяну, который обвиняется в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19.

"Прокурор просит суд значить Мунтяну наказание в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы", - сообщили ТАСС в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы, где слушается дело.

Приговор будет оглашен 19 июля. Мунтяну вменяется подделка официального документа, а также использование поддельных печатей и штампов врачей поликлиник (ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ).

По данным следствия, он разместил в интернете объявление о продаже медицинских документов и получил заказы на изготовление 12 сертификатов о вакцинации и справок о временной нетрудоспособности, а затем самостоятельно их изготовил на имя заказчиков, проставив поддельные штампы и печати. Отправить клиентам заказы он собирался курьерской службой, но не успел, поскольку его задержала полиция.

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По материалам: uposters.ru

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