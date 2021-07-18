WhatsApp внедрит возможность работы с несколькими устройствами

Анастасия Иванова

WhatsApp запустит бета-версию мессенджера с поддержкой нескольких устройств для работы с одной учетной записью. Об этом в твиттере заявил глава компании Уилли Кэткарт.«Счастливы представить новую бета-версию WhatsApp с возможностью работы с несколькими устройствами. Теперь вы можете пользоваться им на десктопе или через веб-интерфейс, даже когда телефон выключен и не подключен к интернету», — пишет он.До этого использовать WhatsApp можно было одновременного лишь на одном устройстве. У мессенджера есть декстоп-версия и веб-интерфейс, но они только «отзеркаливали» смартфон, поэтому телефон должен был быть включенным и с доступом в интернет.История сообщений и настроек в приложении на телефоне будет синхронизирована с данными на других устройствах. Так, имена контактов, архивированные и закрепленные чаты теперь будут полностью соответствовать выбранным на смартфоне настройкам.Кроме того, будет улучшена безопасность мессенджера. При подключении нескольких устройств сервис будет выполнять автоматическую проверку на их «доверие друг к другу», однако сопутствующие гаджеты по‑прежнему необходимо будет привязывать специальным QR-кодом со смартфона.WhatsApp также обещает улучшения настройки конфиденциальности с помощью технологий сквозного шифрования. После доставки сообщений собеседнику они не будут храниться на сервере, подчеркивают в компании.Обновления пока доступны только для небольшой группы пользователей. После тестирований и оптимизации функции распространят на все учетные записи.