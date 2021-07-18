Заговор на кольцо для поиска любви

Вадим Карасев

Колечко может стать отличным талисманом, притягивающим в жизнь любовь и счастье. Простой заговор поможет быстро найти вторую половинку и обрести родственную душу, с которой не будут страшны никакие проблемы.

Испокон веков наши предки использовали повседневные вещи для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, в том числе и украшения. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с простым методом привлечения любви, благодаря которому из жизни уйдут одиночество и тоска.

Для привлечения любви лучше всего подойдет колечко, подаренное близким родственником. Его энергетика положительна и наполнена любовью, и ее остается лишь правильно использовать для того, чтобы обрести счастье в личной жизни. Кольцо может быть любым: бижутерия, пластмасса, дерево, серебро или золото.

Обряд проводят во время растущей Луны, используя красную пряжу. Ее разматывают и мастерят что-то наподобие гнезда, помещают в центр колечко и проговаривают:

«Птичка гнездо свила, семью завела. Птенцы появляются, забот прибавляется. Как птенцы гнездо покинут, так и любовь ко мне на порог придет, мимо не пройдет. Колечко надеваю, счастье в жизнь привлекаю».

После этого кольцо на сутки оставляют в пряже, а затем надевают и не снимают с руки. Из пряжи вяжут два сердечка, которые станут символами крепкой и взаимной любви. Их вешают в спальне, чтобы из жизни ушло одиночество. Тем, кто не умеет вязать, можно сделать аппликацию, нарезав пряжу и приклеив ее к трафаретам, вырезанным в форме сердечек.