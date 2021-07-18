Звездный Instagram: между пляжем и работой

Вадим Карасев

Невероятно, но позади уже половина лета! Впрочем, если быть оптимистом, то можно назвать это и "в разгаре", особенно если взглянуть на фото в инстаграмах звезд (тут, правда, из оптимизма можно выпасть прямиком в депрессию). Многие из знаменитостей уже успели побывать в нескольких курортных местах, но прекращать отдых совершенно не планируют: фото с видом на море, яхты, поездки на природу — разнообразию этих каникул можно только позавидовать.

Впрочем, не спешите закрывать материал, если вы еще не успели отдохнуть и все это выше ваших сил. Среди некоторых звезд вы увидите и родственные души — некоторые от отпуска тоже пока вынуждены отказаться, так как работают. Кети Топурия делится фото со сцены, Юлия Снигирь и Светлана Лобода — со съемочной площадки, ну а молодая мама Эмбер Херд и вовсе сейчас занята на две ставки: нянчит свою дочь и одновременно, судя по всему, пытается ответить на все рабочие письма.

Итак, как же проходит июль у героев Spletnik? Смотрим в нашей подборке!





Ева Лонгория





Надежда Оболенцева





Джиджи Хадид





Нюша





Джаред Лето





Светлана Лобода





Кортни Кардашьян





Кети Топурия





Алена Шишкова





Настя Ивлеева





Анна Покров





Дарья Клюкина





Анна Седокова с сыном





Вера Брежнева





Виктория Бекхэм





Кендалл Дженнер





Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев





Елена Перминова





Эмбер Херд с дочерью





Виктория Шелягова





Анастасия Решетова





Бритни Спирс





Полина Киценко





Данила Козловский с дочерью





Рената Литвинова





Джорджия Мэй Джаггер





Клава Кока





Белла Хадид





Ида Галич





Федор Гамалея





Кайли Дженнер





Эмили Ратажковски





Ляйсан Утяшева и Павел Воля





Ани Лорак





Эшли Грэм





Надя Дорофеева





Елена Летучая





Алессандра Амбросио





Юлия Снигирь





Юлианна Караулова





Тимати с дочерью





Ким Кардашьян





Светлана Ходченкова





Ксения Собчак





Елена Темникова





Сальма Хайек





Настя Каменских





Варвара Шмыкова





Джорджина Родригес и Криштиану Роналду





Екатерина Варнава





Сергей Лазарев





Дина Саева





МадоннаСплетник