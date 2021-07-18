Звездный Instagram: между пляжем и работой
Невероятно, но позади уже половина лета! Впрочем, если быть оптимистом, то можно назвать это и "в разгаре", особенно если взглянуть на фото в инстаграмах звезд (тут, правда, из оптимизма можно выпасть прямиком в депрессию). Многие из знаменитостей уже успели побывать в нескольких курортных местах, но прекращать отдых совершенно не планируют: фото с видом на море, яхты, поездки на природу — разнообразию этих каникул можно только позавидовать.
Впрочем, не спешите закрывать материал, если вы еще не успели отдохнуть и все это выше ваших сил. Среди некоторых звезд вы увидите и родственные души — некоторые от отпуска тоже пока вынуждены отказаться, так как работают. Кети Топурия делится фото со сцены, Юлия Снигирь и Светлана Лобода — со съемочной площадки, ну а молодая мама Эмбер Херд и вовсе сейчас занята на две ставки: нянчит свою дочь и одновременно, судя по всему, пытается ответить на все рабочие письма.
Итак, как же проходит июль у героев Spletnik? Смотрим в нашей подборке!