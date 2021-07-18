Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Звездный Instagram: между пляжем и работой

Звездный Instagram: между пляжем и работой

Невероятно, но позади уже половина лета! Впрочем, если быть оптимистом, то можно назвать это и "в разгаре", особенно если взглянуть на фото в инстаграмах звезд (тут, правда, из оптимизма можно выпасть прямиком в депрессию). Многие из знаменитостей уже успели побывать в нескольких курортных местах, но прекращать отдых совершенно не планируют: фото с видом на море, яхты, поездки на природу — разнообразию этих каникул можно только позавидовать.

Впрочем, не спешите закрывать материал, если вы еще не успели отдохнуть и все это выше ваших сил. Среди некоторых звезд вы увидите и родственные души — некоторые от отпуска тоже пока вынуждены отказаться, так как работают. Кети Топурия делится фото со сцены, Юлия Снигирь и Светлана Лобода — со съемочной площадки, ну а молодая мама Эмбер Херд и вовсе сейчас занята на две ставки: нянчит свою дочь и одновременно, судя по всему, пытается ответить на все рабочие письма.

Итак, как же проходит июль у героев Spletnik? Смотрим в нашей подборке!


Ева Лонгория


Надежда Оболенцева


Джиджи Хадид


Нюша


Джаред Лето


Светлана Лобода


Кортни Кардашьян


Кети Топурия


Алена Шишкова


Настя Ивлеева


Анна Покров


Дарья Клюкина


Анна Седокова с сыном


Вера Брежнева


Виктория Бекхэм


Кендалл Дженнер


Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев


Елена Перминова


Эмбер Херд с дочерью


Виктория Шелягова


Анастасия Решетова


Бритни Спирс


Полина Киценко


Данила Козловский с дочерью


Рената Литвинова


Джорджия Мэй Джаггер


Клава Кока


Белла Хадид


Ида Галич


Федор Гамалея


Кайли Дженнер


Эмили Ратажковски


Ляйсан Утяшева и Павел Воля


Ани Лорак


Эшли Грэм


Надя Дорофеева


Елена Летучая


Алессандра Амбросио


Юлия Снигирь


Юлианна Караулова


Тимати с дочерью


Ким Кардашьян


Светлана Ходченкова


Ксения Собчак


Елена Темникова


Сальма Хайек


Настя Каменских


Варвара Шмыкова


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду


Екатерина Варнава


Сергей Лазарев


Дина Саева


Мадонна
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для Германии
ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для
Звездный Instagram: между пляжем и работой
Звездный Instagram: между пляжем и работой
Назван способ исправления плохой кредитной истории
Назван способ исправления плохой кредитной истории
Экоткани и принты: выбираем в лукбуках летние платья для отдыха и городской жизни
Экоткани и принты: выбираем в лукбуках летние платья для отдыха и
Треть россиян не поддержали идею четырехдневной рабочей недели
Треть россиян не поддержали идею четырехдневной рабочей недели
Лунный день сегодня 18 июля 2021 года
Лунный день сегодня 18 июля 2021 года
Узбек изнасиловал женщину на олимпийском стадионе в Токио
Узбек изнасиловал женщину на олимпийском стадионе в Токио
Битва платьев: Алина Крюкова против Полины Аскери
Битва платьев: Алина Крюкова против Полины Аскери
Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на пост замминистра внутренних дел
Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на пост
Таро-прогноз на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
По итогам съезда "Единой России" Путин дал правительству ряд поручений по развитию сельских территорий
По итогам съезда "Единой России" Путин дал правительству
Заговор на кольцо для поиска любви
Заговор на кольцо для поиска любви

Топ на сегодня

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 июля 2021 года
Геймер выложил на форуме игры секретную документацию от британского танка Challenger 2
Геймер выложил на форуме игры секретную документацию от британского
Названы победители Каннского кинофестиваля
Названы победители Каннского кинофестиваля
В Москве прокурор попросил больше года ограничения свободы для изготовителя поддельных сертификатов о вакцинации
В Москве прокурор попросил больше года ограничения свободы для
"Яндекс" купил банк
"Яндекс" купил банк

Еще по теме

Звездный Instagram: пляжи, баня и рабочие будни
Звездный Instagram: пляж, семья и фото в стиле ню
Звездный Instagram: из зимы в лето и обратно
Звездный Instagram: готовимся к зиме и согреваемся теплыми фото