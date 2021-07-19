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Бейсбольный матч в Вашингтоне остановили из-за стрельбы

Бейсбольный матч в Вашингтоне остановили из-за стрельбы
Неизвестные открыли стрельбу во время бейсбольного матча лиги MLB (Major league baseball) в столице США Вашингтоне. По предварительным данным, два человека получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По ее информации, двоим пострадавшим понадобилась медицинская помощь, они самостоятельно обратились в расположенные неподалеку больницы. По данным правоохранителей, «похоже, угроза не сохраняется».
Инцидент произошел рядом со стадионом. По некоторым данным, пострадавшие оказались сотрудниками домашней арены команды "Вашингтон Нэшионалс". К стадиону прилетел полицейский вертолет, а также приехали несколько десятков полицейских авто. Матч был приостановлен при счете 8:4 в пользу гостевой команды ("Сан-Диего Падрес"). Поединок будет доигран позднее.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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