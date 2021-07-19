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Бритни Спирс заявила, что не будет выступать, пока отец продолжает контролировать ее карьеру

Бритни Спирс заявила, что не будет выступать, пока отец продолжает контролировать ее карьеру
Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что не будет выступать, пока ее отец Джеймс Спирс продолжает контролировать ее жизнь и карьеру. Артистка уже долгое время пытается отменить опекунство отца над ней. По ее словам, эта опека «убила ее мечты».

Об этом она написала в Instagram.

«Я не собираюсь в ближайшее время выступать на сценах, пока мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я делала это в течение последних 13 лет...», — отметила певица.

Бритни Спирс, которая в июне впервые сама выступила в суде с требованием отменить опеку отца над ней, написала эмоциональный пост, в котором обратилась к критикам и рассказала о контроле над ее жизнью.
«Я бы лучше делилась видео так, из своей гостиной, чем со сцены в Вегасе. [...] И нет, я не собираюсь накладывать тяжелый макияж и снова пробовать себя на сцене, и не могу много лет заниматься ремиксами своих песен и уговаривать добавить новую музыку в мое шоу для моих фанатов... так что я ухожу», — написала она.

Певица отметила, что опекунство над ней «убило ее мечты», а все, что у нее осталось — надежда.

«Надежда — это единственная вещь в этом мире, которую очень трудно убить... но люди все еще пытаются», — сказала она.

Она также написала, что ей не понравилось, как документальные фильмы о ее жизни показывают «унизительные моменты» из ее прошлого, добавив, что она это уже пережила.

Вероятно, речь идет о документальном фильме «Основание Бритни Спирс» («Framing Britney Spears»), который вышел 5 февраля на стриминговом сервисе Hulu. Этот фильм вызвал целую волну заявлений в поддержку лишения отца Бритни Джейми статуса опекуна.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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