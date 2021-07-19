Число жертв наводнения в Германии превысило 150 человек

Вадим Карасев

Число жертв крупного наводнения на западе Германии превысило 150 человек. Количество пострадавших приближается к 700, последствия также затронули Бельгию и Нидерланды, пишет газета Die Welt.

По словам сотрудников полиции немецкого города Кобленца, в районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) погибло из-за стихии не менее 110 человек, в Северном Рейне-Вестфалии - не менее 45. Есть как минимум один умерший в районе Берхтесгаденер-Ланд (федеральная земля Бавария). Несколькими днями ранее сообщалось о 80 погибших - в Рейнланд-Пфальце 50 человек, в Северном Рейне - Вестфалии - 30.



Из-за паводка закрыли железнодорожное сообщение с Чехией на участке Дрезден-Прага, что привело к нарушению маршруту Гамбург-Берлин-Дрезден-Прага. Планируется восстановить движение поездов не ранее второй половины дня 18 июля.

Проливные дожди, которые обрушились на западную и юго-западную часть Германии привели к выходу из берегов притоков Рейна Ар и Мозеля, а также части небольших рек. Власти страны объявили на западе государства режим военной катастрофы. Эта мера позволит местному самоуправлению самостоятельно и оперативно справляться с наводнением.