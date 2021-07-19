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"Член не так важен": Краснова защитила мужчин с маленькими пенисами, рассказав о "злом микрописечнике"

"Член не так важен": Краснова защитила мужчин с маленькими пенисами, рассказав о "злом микрописечнике"

41-летняя Наталья Краснова откровенно рассказала о "злом микрописечнике", с которым она встречалась. При этом популярная блогерша защитила мужчин с маленькими пенисами, сообщает "Стархит".

Звезда юмористических передач "Камеди Баттл" и "Стендап" поведала о своем опыте отношений с мужчиной, у которого был пенис далеко не выдающихся размеров.

Я встречалась со злым микрописечником. Он прямо злой был, ну очень негативный. Если что-то не получалось в постели, он всегда говорил, что я виновата: "Почему ты не кончила? Наташа, старайся!" Ну я тоже виновата, честно, но не на все сто процентов. И он мне в какой-то момент сказал: "Наташ, ты меня не любишь, потому что никогда мне не делала горловой минет. Иди на курсы, прокачайся". Я реально нашла какие-то курсы… А потом подумала: "Я же умная, физиологию человека знаю, и оттого, что я схожу на курсы, у меня горло к зубам не подтянется, не подтянется до его члена!"

При этом популярная блогерша призвала мужчин с небольшим пенисом не стесняться собственного тела.

Размер не имеет значения, если этот размер крепится к адекватному мужику. Пока у него есть пальцы, язык и прочее, даже член не так уж и важен.

Наталья Краснова также поспорила с Настей Ивлеевой, заявившей в интервью Юрию Дудю, что "маленький член — это приговор".

"Размер вагины — 12 сантиметров. Ребят, те, кто сторонники Ивлеевой, куда 15 сантиметров? Куда остальные три сантиметра девать собираетесь? Мы любим хороших мужчин, важно, чтобы они думали головой, а не членом. Главное не длина ложки, а ширина, кстати", — заявила Краснова в YouTube-шоу "Бабские истории".

Как писал NEWSTES, ранее Наталья Краснова раскрыла, как и когда лишилась невинности.

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По материалам: uposters.ru

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