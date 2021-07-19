"Член не так важен": Краснова защитила мужчин с маленькими пенисами, рассказав о "злом микрописечнике"
41-летняя Наталья Краснова откровенно рассказала о "злом микрописечнике", с которым она встречалась. При этом популярная блогерша защитила мужчин с маленькими пенисами, сообщает "Стархит".
Звезда юмористических передач "Камеди Баттл" и "Стендап" поведала о своем опыте отношений с мужчиной, у которого был пенис далеко не выдающихся размеров.
При этом популярная блогерша призвала мужчин с небольшим пенисом не стесняться собственного тела.
Наталья Краснова также поспорила с Настей Ивлеевой, заявившей в интервью Юрию Дудю, что "маленький член — это приговор".
"Размер вагины — 12 сантиметров. Ребят, те, кто сторонники Ивлеевой, куда 15 сантиметров? Куда остальные три сантиметра девать собираетесь? Мы любим хороших мужчин, важно, чтобы они думали головой, а не членом. Главное не длина ложки, а ширина, кстати", — заявила Краснова в YouTube-шоу "Бабские истории".
Как писал NEWSTES, ранее Наталья Краснова раскрыла, как и когда лишилась невинности.