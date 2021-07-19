До 2024 года в Югре появятся 50 новых «Точек роста»

Анастасия Иванова

До 2024 года в Югре появятся 50 новых центров «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает «СургутИнформТВ» со ссылкой на Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

Центры появятся в Лангепасе, Мегионе, Покачах, Пыть-Яхе, Радужном, Урае и Югорске, а также во всех районах Югры.

«В настоящее время в муниципальных образованиях нашего региона уже работает 41 «Точка роста». В течение трех лет будет создано еще 50. Мы рассматриваем данный проект в качестве новой возможности для подготовки высококвалифицированных кадров для экономики региона», - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.