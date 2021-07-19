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«Единая Россия» хочет включить фермеров в классификатор профессий

«Единая Россия» хочет включить фермеров в классификатор профессий

12:42  Автор: Тамила Аскерова



Партия «Единая Россия» проработает вопрос включения глав и членов фермерских хозяйств в классификатор профессий, заявил координатор партпроекта «Российское село», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале партии.

В ходе вебинара «Единой России» по поддержке фермерства и комплексному развитию сельских территорий парламентарий отметил, что указанная мера упростит для фермеров вопросы оформления инвалидности, социального страхования и пенсий.

«Мы рассчитываем, что решим этот вопрос в ближайшее [время], объединив усилия с Минтруда. И устраним сложившуюся несправедливость», — сказал Плотников.

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Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) является частью Единой системы классификации и кодирования информации (ЕСКК) РФ. Он действует в рамках госпрограммы перехода России на принятую в международной практике систему учёта и статистики.

На прошлой неделе кабмин внёс в Госдуму законопроект, разрешающий фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать произведённые продукты непосредственно на своих землях, но только за пределами пашен и особо ценных сельхозугодий. 


#сельское хозяйство

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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