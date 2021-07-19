Европейская Южная обсерватория опубликовала новые снимки соседних галактик

Вадим Карасев

Астрономы опубликовали новые изображения близких галактик, полученные с помощью Очень Большого телескопа Европейской Южной обсерватории (VLT ESO), сообщается в пресс-релизе ESO. Комбинируя свои новые наблюдения с данными, полученными на Атакамской Большой миллиметровой/субмиллиметровой антенной решетке ALMA, группа исследователей ищет новые пути к ответу на вопрос о том, что именно заставляет газ конденсироваться в звезды.

Как известно, звезды рождаются в газовых облаках. Но какой именно фактор запускает процесс звездообразования и какую роль в этом играет галактика в целом, остается загадкой. Чтобы лучше понять этот процесс, группа исследователей выполнила наблюдения ряда близких к нам галактик на мощных наземных и космических телескопах, сканируя различные области галактик, в которых происходит рождение звезд.

«Мы впервые сумели выделить индивидуальные ячейки звездообразования в широком диапазоне их местоположений и типов окружающей их среды на выборке, которая хорошо представляет различные типы галактик, — говорит Эрик Эмселлем (Eric Emsellem), руководитель проводимых на VLT наблюдений в рамках проекта PHANGS (Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS), посвященного изучению физических условий в соседних галактиках с высоким разрешением. — Мы можем прямо наблюдать газ, из которого рождаются звезды, мы видим и сами молодые звезды, и мы прослеживаем их эволюцию на разных ее стадиях».

Эмселлем и его группа только что опубликовали свою последнюю серию сканов галактик, выполненных с многокомпонентным спектрографом MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer) на телескопе ESO VLT в пустыне Атакама в Чили. При помощи инструмента MUSE астрономы отслеживали новорожденные звезды и горячий газ вокруг них. Этот газ освещается и нагревается молодыми звездами и служит триггером для запуска новых актов звездообразования. Полученные с MUSE новые изображения теперь объединяются с наблюдениями тех же галактик на ALMA, опубликованными ранее в этом году. Решетка ALMA, тоже расположенная в Чили, особенно хорошо приспособлена для картографирования облаков холодного газа — образований в галактиках, которые обеспечивают «строительный материал» для формирования звезд.

Комбинируя изображения, полученные с MUSE и с ALMA, астрономы могут исследовать области галактик, в которых происходит звездообразование, и сравнивать их с теми областями, в которых оно ожидается. Это и помогает понять, что именно запускает и ускоряет рождение новых звезд и что ему препятствует. Полученные изображения поразительны. Они позволяют во всем разнообразии цветов увидеть внутреннее устройство «звездных ясель» в близлежащих галактиках.

Для проекта PHANGS на MUSE выполнены наблюдения 30 000 туманностей, состоящих из горячего газа, и получено около 15 миллионов спектров различных областей галактик. С другой стороны, наблюдения на ALMA позволили астрономам построить карты около 100 000 областей холодного газа в 90 близлежащих галактиках. Этот материал лег в основу имеющего беспрецедентное разрешение атласа областей звездообразования в локальной области Вселенной.

В дополнение к данным ALMA и MUSE проект PHANGS также пользуется наблюдениями, выполненными на Космическом телескопе Хаббла NASA/ESA. Для регистрации близких галактик в различных спектральных диапазонах (видимом, ближнем инфракрасном и радио) был выбран ряд обсерваторий: каждый из этих волновых диапазонов позволяет наблюдать определенные области исследуемых галактик. «Комбинация этих данных дает нам возможность исследовать различные стадии процесса рождения звезд — от формирования "звездных ясель" до начала собственно звездообразования и до окончательного разрушения "ясель" новорожденными звездами — более подробно, чем это возможно при индивидуальных наблюдениях, — говорит участник проекта PHANGS Франческо Бельфьоре (Francesco Belfiore) из Национального института астрофизики Италии (INAF) и обсерватории Арчетри во Флоренции. — Проект PHANGS впервые позволил сформировать комплексное видение этой проблемы, получая изображения достаточно четкие, чтобы мы могли видеть индивидуальные газовые облака, звезды и туманности с признаками присутствия рождающихся звезд».