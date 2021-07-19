Факты о Знаках Зодиака, о которых вам никто не расскажет

Вадим Карасев

Знак Зодиака наделяет каждого из нас особыми качествами. В этот раз речь пойдет совсем не о тех качествах, которые знакомы большинству. Речь пойдет о ма лоизвестных фактах, которые вы, скорее всего, не знали.

Характер и жизненный стиль Знаков Зодиака зависят во многом от стихии, к которой они относятся. Описанные ниже факты в основном не привязаны к стихии, поэтому их так часто обходят стороной.

Овен

Овны не являются изменщиками, но практически все хотя бы раз ходили «налево».

Эти люди чаще других становятся зависимыми от компьютерных игр.

Согласно статистике, Овны больше всех других Знаков тратятся на путешествия.

Телец

Тельцы обожают одежду. Они тратят большие деньги на то, чтобы всегда выглядеть лучше других.

Люди этого Знака дарят самые лучшие подарки. Им нравится делать приятно близким и друзьям.

Тельцы чаще других людей очень боятся высоты.

Близнецы

Люди данного Знака не могут без драмы. Если в отношениях ее нет, значит, отношения, по их мнению, какие-то неправильные.

Если вы хотите понравиться Близнецам, заставьте этих людей смеяться.

Без общения Близнецы очень быстро увядают. Им нужно общаться с людьми постоянно.

Рак

У Раков невероятные кулинарные способности. Наибольшее количество одаренных поваров — именно Раки.

Больше всего на свете Раки боятся одиночества, хотя они об этом вам точно никогда не расскажут.

У Раков мощнейшая интуиция, которая по своей силе почти равна интуиции Скорпионов, хотя об этом почему-то не говорят.

Лев

Львы, согласно статистике, чаще других Знаков Зодиака сидят в телефоне перед сном.

Лев — самый гордый Знак Зодиака. По уровню гордости с ними сравнятся лишь Близнецы.

Львы — самые верные люди на свете. Они значительно реже других изменяют.

Дева

Мужчины и женщины этого Знака являются самыми сильно отличающимися друг от друга. Мужчина и женщина этого Знака имеют наихудшую совместимость.

Девы очень много нервничают. Они делают это по любому малейшему поводу. Просто им нравится порядок.

Согласно статистике, Девы являются самыми вежливыми людьми на планете.

Весы

Весы — самые страстные и самые приятные любовники на планете. Им чужды ревность и зависть.

Весы ненавидят шумных и суетливых людей, хотя даже с ними часто находят общий язык.

Весы умеют прощать. Единственное, чего они не могут простить, — это предательство и ложь.

Скорпион

Самые лучшие в мире следователи и детективы рождаются под этим Знаком Зодиака.

Скорпионы — самые страстные любовники в мире, хоть и зачастую слишком тяжелые по характеру.

Скорпионов очень сложно любить, но практика показывает, что отношения с ними люди помнят дольше всего.

Стрелец

У Стрельцов невероятная сила духа и оптимизм. Никто в этом с ними не сравнится.

Среди Стрельцов огромное количество талантливых журналистов. Это идеальная профессия для этих людей.

Стрельцы — самые большие любители приключений. Разделяйте их страсть, и тогда они будут вас обожать.

Козерог

Козероги — самые лучшие управленцы. Это прирожденные лидеры, хоть они сами этого порой и не замечают.

Если вы хотите понравиться Козерогу, ни в коем случае не спорьте с ним. Соглашайтесь со всем, что он говорит, тогда у вас будет больше шансов.

Самой частой причиной плохого сна у Козерогов являются мысли о жизни, о мире, о проблемах.

Водолей

Больше всего гениальных ученых среди Водолеев. Этот факт известен немногим, но это чистая правда.

Сильнее всего Водолеи тянутся к тем, кто может поддержать их разговор. Также они редко формируют отношения с теми, кто не разделяет их увлечений.

Водолеи чаще других людей ходят во сне.

Рыбы

Известно, что Рыбы — творческие личности, но мало кто знает, что из Рыб получаются замечательные художники.

Рыбы гораздо позднее остальных Знаков избавляются от страха темноты. Особенно это касается представительниц прекрасного пола.

Рыбы чаще остальных людей ведут ночной образ жизни. Среди них больше всего сов, а не жаворонков.