Фейсбуку могут и не дать посадку в России

Алексей Вольцев

Если компания предоставит в Роскомнадзор неполные или недостоверные сведения

16:08 Автор: Валерий Филоненко

Желания иностранной IT-компании, которая в соответствии с российским законодательством решила «приземлиться» в России, может оказаться недостаточно. Роскомнадзор вправе ей и отказать. Но причин для этого только две: несоответствие заявителя или информресурса нормам российского права, а также предоставление неполных или недостоверных сведений и документов. Это следует из разработанного Минцифры проекта постановления Правительства, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.

Кто такие «приземляемые»

В начале июля президент подписал закон о «приземлении» иностранных IT-компаний, который обязал владельцев зарубежных интернет-ресурсов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей открывать официальные представительства в России. Главная цель закона — создание равных условий для отечественных и зарубежных компаний, ранее заявлял в интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Крупные IT-компании, по его словам, должны будут создавать свои филиалы или представительства, учреждая российское юрлицо, наделённое необходимыми представительскими функциями. Оно должно модерировать ресурс, взаимодействовать с госорганизациями и структурами, гражданами, СМИ, представлять интересы компании в суде.

Среди других условий — открытие личного кабинета на сайте Роскомнадзора и «ящика» у себя на сайте для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Как это сделать, объясняет проект правительственного постановления, разработанный Минцифры обнародованный 16 июля. Он утверждает порядок регистрации и ведения личного кабинета иностранными IT-компаниями, работающими в России, а также взаимодействия иностранных лиц с отечественными госорганами.

Пароль и логин — только при полном соответствии

Для регистрации личного кабинета иностранной IT-компании необходимо прислать в Роскомнадзор заявление, заполнив специальную электронную форму на официальном сайте либо отправить его на е-mail федеральной службы. Документ следует заверить электронной подписью, признаваемой в России в соответствии с международными договорами. Также заявление примут на бумажном носителе, говорит проект постановления.

«Уйдут ли из России Google и Facebook после принятия закона о «приземлении» IT-гигантов?»

В заявлении иностранная компания должна привести полное и сокращённое наименование юрлица, место нахождения, а также присвоенный ей регистрационный или налоговый номер. Здесь же необходимо указать доменное имя сайта или указатель страницы в Интернете и контактные данные иностранного лица, в том числе адрес электронной почты. Роскомнадзору следует отправить в течение 10 дней на этот адрес логин и пароль, необходимые для входа в личный кабинет.

В случае несоответствия заявителя или информресурса нормам российского права, а также если предоставлены неполные или недостоверные сведения или документы, федеральная служба вправе отказать в регистрации в личном кабинете, отправив заявителю соответствующее уведомление.

В проекте отмечено, что личный кабинет иностранного лица Роскомнадзор может зарегистрировать и самостоятельно без поступления заявления. Это возможно, если компанию включат в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в Интернете на территории России. Сейчас, напомним, под действие закона подпадают около 20 зарубежных информационных ресурсов, включая соцсети Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, видеохостинг YouTube, поисковую систему Google, мессенджер WhatsApp.

Через личный кабинет иностранные лица могут взаимодействовать с Роскомнадзором и ФАС, которые размещают там решения или требования, а также иные юридически значимые документы. Эти сообщения считаются полученными иностранным лицом с момента их поступления в личный кабинет.





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Что мы будем делать, если они ничего не будут делать

Ранее член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил, что Россия — одна из первых в мире стран, где строится вменяемое и понятное для всех сторон законодательство в сфере IT.

«Мы серьёзно занимаемся построением законодательства о взаимодействии государства и общества с основными IT-платформами. Если серьёзно не контролировать правила игры, эти платформы могут активно влиять даже на политическую ситуацию в странах. Всю работу проводим системно и последовательно, что даёт участникам рынка понимание горизонтов», — отметил парламентарий.

При этом как сами зарубежные участники рынка будут выполнять предписания Минцифры, пока трудно спрогнозировать, считает «интернетовский» экс-советник президента, глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. «Подозреваю, что здесь может быть много разных непоняток. Поэтому на вопросы, «будут ли они исполнять наше законодательство или нет» и «что мы будем делать, если они ничего делать не будут», ответить можно только по прошествии некоторого времени», уточнил он в интервью «Парламентской газете».

«Мы понимаем, что такие компании, как Microsoft, и так у нас присутствуют, а вот как поведут себя международные компании типа Facebook, представить сложно», — добавил Клименко.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что к 1 августа по поручению главы государства рабочая группа, возглавляемая членом Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорем Ашмановым, должна закончить работу над Концепцией защиты прав граждан в цифровом пространстве. Затем эту концепцию планируют обсудить в Совете Федерации.

#соцсети #интернет

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