Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 июля 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных астрологов у нас в стране и за ее пределами. Его прогнозы всегда полны важной информации, которая помогает людям преодолевать препятствия и обретать удачу. Эта неделя не станет исключением.

Портал Woman’s day поделился самыми полезными и действенными советами эксперта относительно того, как нужно прожить эту неделю представителям разных Знаков Зодиака. Нас ожидает яркое и позитивное время, но не без трудностей. Тем не менее, преодолеть их не составит особого труда.

Овен

Перво-наперво Овнам стоит избавиться от зависти, ведь она убивает нашу удачу. Самым опасным это чувство будет 22 и 23 июля, в дни, когда планеты и звезды окажутся в диссонансе. Не исключено, что в любви Вселенная поставит перед Овнам новые задачи. Партнер потребует к себе большого внимания, заботы. В отношениях с родителям возможны трудности, а вот одиноким Овнам повезет завести новые знакомства. Деловые контакты также можно налаживать в любой из дней. 20 и 21 июля можно смело посвящать совершению дорогостоящих покупок.

Телец

Начнется и закончится неделя неважно. Если в понедельник у Тельцов будет много сил на преодоление препятствий, но 24 и 25 июля их может не остаться. В таком случае Тельцам помогут пять простых способов возврата жизненной энергии. Очень хорошо на биополе и настроении Тельцов скажутся поездки, особенно деловые. Смена обстановки поможет стать счастливее и удачливее. Павел Глоба советует уехать куда-нибудь, чтобы как можно реже общаться с назойливыми и негативными людьми, заражающими отрицательными эмоциями и энергией.

Близнецы

Близнецы относятся к самым активным и энергичным Знакам Зодиака. Звезды и планеты сейчас в таком положении, при котором это преимущество Близнецов будет для них самым полезным. Наступает время, когда нужно действовать. Это касается как работы, так и любви. Павел Глоба советует заниматься решением финансовых и рабочих вопросов. Можно открывать новый бизнес, знакомиться с новыми людьми. В отношениях важно проявлять повышенное внимание ко второй половинке. Нужно находить время для звонков в течении дня, для приятных слов в социальных сетях.

Рак

Очень часто бывает так, что даже в благоприятное время мечты не сбываются. У Раков может произойти именно это. Чтобы подобных вещей не было, астролог советует переосмыслить текущее положение, попробовать заняться самоанализом. Если что-то не будет получаться, значит нужно избрать иную стратегию. Это также очень благоприятное время для разрыва отношений или, наоборот, перевода их на новый уровень. Всем, кто одинок, лучше пока не торопиться со знакомствами. Нужно насладиться уединение и заполнить свое время делами.

Лев

Для Львов самой главной станет финансовая сфера жизни. Лучшие камни для привлечения денег помогут этим людям больше зарабатывать, меньше тратить и в целом быть более эффективными в обращениями с финансами. Всем, кто чувствует усталость, лучше взять отпуск. Неурядицы в работе могут негативно отражаться и на любовной сфере. Словом, есть высокая вероятность того, что все проблемы набросятся на Львов разом. Даже не стоит пытаться справляться с ними. Важно переждать такой непростой период, не предпринимая поспешных решений.

Дева

Девы относятся к числу самых мстительных Знаков Зодиака. Это значит, что у них порой нет тормозов в этом вопросе. На этой неделе нельзя делать никому больно, даже если тот или иной человек сделал Девам больно в прошлом. Павел Глоба отмечает, что это удачный момент для смены работы. Можно также открывать новый бизнес, менять направление текущего проекта. Что касается общения и любви, то на этой неделе Девы станут баловнями судьбы, ведь их ждут многочисленные знакомства и много общения. Их харизма выйдет на новый уровень.

Весы

В жизни Весов скоро придут перемены. На это указывает обычно семь явных признаков. Если люди данного Знака готовы к приключениям в любви, то звезды и планеты им их обеспечат. Это будет время, идеально подходящее для флирта. Длительные отношения также станут более яркими. Удастся частично или полностью победить рутину. В работе и бизнесе тоже все довольно хорошо и гармонично. Звезды помогут Весам продвинуться по карьерной лестнице, но только при условии, что эти люди не станут нарушать правила и идти против системы.

Скорпион

У Скорпионов появится много дел и новых забот. Успевать всё сразу будет непросто, однако есть привычки, которые им стоит перенять у людей, которые всё всегда делают в срок. Неблагоприятными днями недели станут 19, 24 и 25 июля, но даже в эти дни Скорпионов будут поддерживать на работе и им будут помогать окружающие. В эти три дня не стоит нарушать данных ранее обещаний и переутомляться. Возможно, что некоторые Скорпионы смогут познакомиться на этой неделе с важными людьми. Среди них могут быть иностранцы. Можно отправляться в поездки и активно ходить на свидания.

Стрелец

У Стрельцов самым благоприятным временем станет конец недели. 24 и 25 числа их может посетить вдохновение. Они ощутят прилив сил. Что касается начала и середины недели, то в этот отрезов времени им не стоит надеяться на чудеса. Важно быть осторожными и внимательными к чужим просьбам. Стрельцы могут много ссориться. Удачи в работе тоже будет немного, поэтому лучше сосредоточиться на духовном росте. Можно, к примеру, ознакомиться с семью индейскими мудростями, которые помогут познать счастье. Настало время внутреннего развития.

Козерог

Козероги относятся к Знакам Зодиака, сильным духом, поэтому все невзгоды и проблемы они преодолеют. Эти невзгоды наиболее вероятным в середине недели — 22 и 23 июля. Павел Глоба советует приготовиться к мощному противостоянию на работе и в бизнесе. Придется задействовать все свои силы на то, чтобы дать отпор недоброжелателям и конкурентам. Дела по дому начнут угнетать, особенно на фоне постоянных разногласий со второй половинкой и родными. Не нужно повышать голос, выясняя, кто прав, а кто виноват. Через некоторое время неурядицы сойдут на нет.

Водолей

У каждого из Знаков есть свои секреты счастья. Водолеям стоит воспользоваться своими, так как это очень удачное время для изменения реальности. В основном благоприятные изменения коснутся любовной сферы. Многим удастся пересмотреть свои приоритеты и осознать всю нелепость сложившейся ситуации. Водолеи смогут осознать свое место и свое предназначение. Что касается дел и работы, то тут очень важно не заиграться. Важные дела нужно будет решать по мере поступления. Самый лучший способ не наделать ошибок — заняться наведением порядка на рабочем месте.

Рыбы

Рыбам удастся исполнить многие свои желания и мечты, либо приблизиться вплотную к их претворению в жизнь. Свиток желаний поможет быстрее добиваться своего и становиться счастливее. Павел Глоба отмечаете, что неделя прекрасно подходит для смены обстановки, путешествий, творческих занятий. Необычный подход можно и даже нужно использовать в любви. Это поможет Рыбам очень быстро покорить даже самое холодное сердце. Это идеальный период для общения с друзьями, новых знакомств, поседения необычных мест.