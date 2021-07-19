HBO купил права на показ "Перевала Дятлова"
Американская стриминговая платформа HBO Max выкупила права на показ российского сериала "Перевал Дятлова". Теперь отечественный проект смогут посмотреть латиноамериканские зрители, сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.
"Дистрибьюторская компания Beta Film заключила сделку с SBS Австралия и WarnerMedia Латинская Америка (HBO Max) на показ драматического сериала на соответствующих территориях", - говорится в сообщении.
До этого права на показ сериала приобрело немецкое подразделение компании Walt Disney для канала FOX Germany, после прямой трансляции он будет доступен зрителям в Германии и Австрии. Жители Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии увидят его на VOD-платформе Cirkus, а граждане США и Канады - со 2 сентября на североамериканском стриминговом сервисе Topic. Также "Перевал Дятлова" покажут на эстонском телевидении, сейчас идут переговоры с вещателями на территориях Восточной Европы и Польши.
Проект основан на реальных событиях и посвящен таинственной истории гибели группы студентов в походе в 1959 году. Этот случай получил широкий резонанс в отечественных и международных СМИ, но однозначной разгадки причин трагедии до сих пор не найдено.
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