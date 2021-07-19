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HBO купил права на показ "Перевала Дятлова"

HBO купил права на показ "Перевала Дятлова"

Американская стриминговая платформа HBO Max выкупила права на показ российского сериала "Перевал Дятлова". Теперь отечественный проект смогут посмотреть латиноамериканские зрители, сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.

"Дистрибьюторская компания Beta Film заключила сделку с SBS Австралия и WarnerMedia Латинская Америка (HBO Max) на показ драматического сериала на соответствующих территориях", - говорится в сообщении.

До этого права на показ сериала приобрело немецкое подразделение компании Walt Disney для канала FOX Germany, после прямой трансляции он будет доступен зрителям в Германии и Австрии. Жители Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии увидят его на VOD-платформе Cirkus, а граждане США и Канады - со 2 сентября на североамериканском стриминговом сервисе Topic. Также "Перевал Дятлова" покажут на эстонском телевидении, сейчас идут переговоры с вещателями на территориях Восточной Европы и Польши.

Проект основан на реальных событиях и посвящен таинственной истории гибели группы студентов в походе в 1959 году. Этот случай получил широкий резонанс в отечественных и международных СМИ, но однозначной разгадки причин трагедии до сих пор не найдено.

Ранее Ruposters писал, что в России впервые создали еврейский мультсериал.

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По материалам: uposters.ru

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