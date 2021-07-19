Ирина Горбачева зажгла на концерте Ивана Дорна на фестивале "Горький fest" в Нижнем Новгороде

Вадим Карасев

Ирина Горбачева, к полной неожиданности фанатов, приехала в Нижний Новгород, чтобы принять участие в крупномасштабном праздновании юбилея города. К его 800-летию был приурочен и фестиваль нового российского кино "Горький fest", в рамках которого при полном аншлаге прошел концерт Ивана Дорна.

Услышав хит Дорна "Бигуди", Горбачева не смогла удержаться и выскочила на сцену. Гости мероприятия от зажигательных песен Ивана Дорна и не менее блистательной подтанцовки в исполнении Ирины пришли в восторг.





Ирина Горбачева и Иван Дорн

Поклонники 33-летней артистки знают, как профессионально она умеет двигаться, но совместный танец Ирины с Иваном удивил даже их — так слаженно и гармонично звезды держались на сцене. Ирина с Иваном оказались явными фаворитами вечера, судя по громким аплодисментам публики.





На концерте веселились и другие звезды, приехавшие на "Горький fest": Агата Муцениеце, Марина Зудина, Михаил Тройник, Евгения Храповицкая, Юлия Хлынина, Михаил Пореченков, продюсер фестиваля и режиссер Оксана Михеева. Концерт закончился длительным салютом.













Иван ДорнАгата Муцениеце





Ирина Горбачева с поклонниками





Марина Зудина





Агата Муцениеце и Оксана Михеева





Ирина Горбачева





Гости вечера





Оксана Михеева и Иван Дорн





Евгения Храповицкая Оксана Михеева





Ирина Горбачева и Иван Дорн





Концерт Ивана Дорна





Юлия Хлынина и Михаил Пореченков





Салют в честь 800-летия Нижнего Новгорода





Салют в честь 800-летия Нижнего Новгорода





Концерт Ивана Дорна





Ирина Горбачева и Оксана МихееваЮлия Капустина