Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ирина Горбачева зажгла на концерте Ивана Дорна на фестивале "Горький fest" в Нижнем Новгороде

Ирина Горбачева зажгла на концерте Ивана Дорна на фестивале "Горький fest" в Нижнем Новгороде

Ирина Горбачева, к полной неожиданности фанатов, приехала в Нижний Новгород, чтобы принять участие в крупномасштабном праздновании юбилея города. К его 800-летию был приурочен и фестиваль нового российского кино "Горький fest", в рамках которого при полном аншлаге прошел концерт Ивана Дорна.

Услышав хит Дорна "Бигуди", Горбачева не смогла удержаться и выскочила на сцену. Гости мероприятия от зажигательных песен Ивана Дорна и не менее блистательной подтанцовки в исполнении Ирины пришли в восторг.


Ирина Горбачева и Иван Дорн

Поклонники 33-летней артистки знают, как профессионально она умеет двигаться, но совместный танец Ирины с Иваном удивил даже их — так слаженно и гармонично звезды держались на сцене. Ирина с Иваном оказались явными фаворитами вечера, судя по громким аплодисментам публики.


На концерте веселились и другие звезды, приехавшие на "Горький fest": Агата Муцениеце, Марина Зудина, Михаил Тройник, Евгения Храповицкая, Юлия Хлынина, Михаил Пореченков, продюсер фестиваля и режиссер Оксана Михеева. Концерт закончился длительным салютом.




Иван Дорн
Агата Муцениеце


Ирина Горбачева с поклонниками


Марина Зудина


Агата Муцениеце и Оксана Михеева


Ирина Горбачева


Гости вечера


Оксана Михеева и Иван Дорн


Евгения Храповицкая Оксана Михеева


Ирина Горбачева и Иван Дорн


Концерт Ивана Дорна


Юлия Хлынина и Михаил Пореченков


Салют в честь 800-летия Нижнего Новгорода


Салют в честь 800-летия Нижнего Новгорода


Концерт Ивана Дорна


Ирина Горбачева и Оксана Михеева
Юлия Капустина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Как защитить свою энергию в периоды высокой чувствительности
Как защитить свою энергию в периоды высокой чувствительности
Бейсбольный матч в Вашингтоне остановили из-за стрельбы
Бейсбольный матч в Вашингтоне остановили из-за стрельбы
США построят гигантские радары для отслеживания России в космосе
США построят гигантские радары для отслеживания России в космосе
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 июля 2021 года
Эшли Олсен с бойфрендом Луи Эйснером на свидании в Нью-Йорке: фото
Эшли Олсен с бойфрендом Луи Эйснером на свидании в Нью-Йорке: фото
СБУ вызвала Шойгу для вручения подозрения
СБУ вызвала Шойгу для вручения подозрения
Кудрин похвастался своим подвигом на посту главы Минфина
Кудрин похвастался своим подвигом на посту главы Минфина
На Камчатке засняли на видео "торнадо" из комаров
На Камчатке засняли на видео "торнадо" из комаров
Ляшко назвал сроки вакцинации препаратом Moderna
Ляшко назвал сроки вакцинации препаратом Moderna
Под Одессой засняли драку проституток из-за клиента
Под Одессой засняли драку проституток из-за клиента
ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для Германии
ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для
Звездный Instagram: между пляжем и работой
Звездный Instagram: между пляжем и работой

Топ на сегодня

В Москве прокурор попросил больше года ограничения свободы для изготовителя поддельных сертификатов о вакцинации
В Москве прокурор попросил больше года ограничения свободы для
Как показывать Знакам Зодиака свою любовь
Как показывать Знакам Зодиака свою любовь
Эксперты: создание специализированного оператора откроет новые возможности для распространителей соцрекламы в Сети
Эксперты: создание специализированного оператора откроет новые
Руническая медитация для достижения душевного равновесия
Руническая медитация для достижения душевного равновесия
По итогам съезда "Единой России" Путин дал правительству ряд поручений по развитию сельских территорий
По итогам съезда "Единой России" Путин дал правительству

Еще по теме

Иван Дорн рассказал, почему не будет менять свой имидж
Агата Муцениеце, Марина Зудина, Павел Табаков, Михаил Пореченков и другие на открытии кинофестиваля "Горький fest"
В Одессе избили и обокрали протеже Ивана Дорна
Ученика Ивана Дорна избили и ограбили в Одессе (ФОТО)