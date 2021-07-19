Эксперт рассказал о новых симптомах у заражённых дельта-штаммом COVID-19

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

09:08 Автор: Виктория Карташева

Источник: Известия

У пациентов, заразившихся дельта-штаммом коронавируса, чаще наблюдаются желудочно-кишечные симптомы. Об этом сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов в интервью газете «Известия».

Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в октябре, затем у него обнаружили три подвида, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке. Позже в индийском штате Махараштра выявили разновидность «Дельта плюс».

«Отмечают меньшее число людей [в числе заразившихся штаммом «дельта»], у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы», — рассказал Нетесов, отвечая на вопрос о том, наблюдаются ли новые симптомы заболевания у заразившихся указанным штаммом.

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По его словам, это произошло потому, что «у вируса немного изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а с ним и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует». «Судя по всему, он стал лучше с ними связываться», — пояснил эксперт, добавив, что такие клетки есть и в лёгких, и на стенках сосудов, и в кишечнике.

Вирусолог также заявил, что дельта-штамм размножается в организме в больших количествах и быстрее, чем изначальный уханьский вариант, поэтому заболеваемость растёт даже в государствах с высоким уровнем вакцинации.

Ранее сообщалось, что россияне старше 18 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут пройти углублённую диспансеризацию. Проверку назначат не раньше, чем через два месяца со дня выздоровления. Больницы сами составят списки граждан, которым положена углублённая диспансеризация. Информировать людей будут через территориальные отделения ОМС.

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