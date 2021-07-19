Эксперты обнаружили противовирусную активность штамма лактобацилл в отношении COVID-19
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
12:19 Автор: Александра Гуляева
Источник: Роспотребнадзор
Эксперты Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной при совместных исследованиям со специалистами центра «Вектор» обнаружили противовирусную активность одного из штаммов лактобацилл в отношении коронавируса. Об этом сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.
Специалисты изучили противовирусную активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий, которые входят в состав авторских пробиотиков, против эпидемического вируса гриппа H1N1, высокопатогенного штамма вируса гриппа птиц H5N6 и вируса SARS-CoV-2.
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«Установлено, что пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.
Результаты исследований опубликовали в научной статье в журнале «Biomed Research International».
Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала людей воздержаться от вакцинации разными препаратами от COVID-19, а также от повторной вакцинации до тех пор, пока эффективность и безопасность этой методики не будет доказана. Недавняя же позиция Минздрава России сводилась к тому, что для повышения уровня антител в организме повторный укол нужно делать через шесть месяцев после первой прививки, причём любой из зарегистрированных вакцин. «Парламентская газета» разобралась, что на этот счёт думают учёные.
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