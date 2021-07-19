Эмин Агаларов рассказал о причинах расставания с Аленой Гавриловой и разводе с Лейлой Алиевой: "Мужчина всегда виноват"

Вадим Карасев

Новым гостем YouTube-шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" стал певец и вице-президент группы компаний Crocus Group Эмин Агаларов. В откровенной беседе с ведущей 41-летний музыкант и крупный предприниматель рассказал не только о своем бизнесе и творчестве, но и о личной жизни. Так, Эмин впервые раскрыл причины расставания со второй женой Аленой Гавриловой, вспомнил о разводе с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой, а также рассказал о своем сложном характере и работе с психологом. Spletnik собрал самые интересные цитаты из этого интервью.





О расставании с Аленой Гавриловой

Появляются непримиримые разногласия — люди не могут друг с другом договориться и решить. И тогда случаются какие-то кардинальные моменты. Она старалась, и у нее все получалось, но, наверное, проблема была больше во мне. Где-то в моем образе жизни, мировоззрении. Я хочу, чтобы все было только так, как я хочу. Со стороны может казаться, что со мной легко, но на самом деле это не так. Я достаточно жесткий, и любой женщине будет со мной непросто.





Эмин Агаларов и Алена Гаврилова





Эмин Агаларов с дочерью от Алены Гавриловой Афиной

Про свой сложный характер и ревность

У меня довольно радикальный характер: никак иначе, как по-моему, быть не может. Головой я все понимаю, но примерить этот костюм компромиссного человека пока не получается. Я начал работать в этом направлении. Несколько сессий провел с психологом, который пытается помочь мне разобраться. Я очень ревнивый. И если случился у меня этот приступ ревности, то все может разрушиться вокруг. Это очень сложно контролировать. Я это идентифицировал в себе как определенную проблему, с которой намерен бороться. Меня раздражает, когда женщина пилит. Это для меня каторга, я хочу сбежать.





Ксения Собчак и Эмин Агаларов

О разводе с Лейлой Алиевой

Все мои узнали о нашем разводе из СМИ, включая моих родителей. Я никому ничего не сказал. Я не говорил об этом отцу: понимал, что он ничего хорошего на это не скажет, поэтому чего говорить. Уже сказал, когда все свершилось. Ты говоришь, когда можешь получить поддержку, а когда ты ее не можешь получить, в принципе, можно и не говорить. Потом я сказал папе, что развелся, он ответил: "Ну и дурак!".





Лейла Алиева и Эмин Агаларов

Я рассчитывал на то, что наш президент (Лейла — дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева. — Прим. ред.) очень великодушный человек, и отнесется ко всему происходящему с пониманием, как и первая леди. В принципе, так и случилось. У нас не было разговора об этом. Все же случилось не в одночасье. Как-то все само к этому подошло и, наверное, было понятно, что рано или поздно это произойдет. Мужчина всегда виноват.





Про отношения с Лейлой Алиевой и детьми после развода

Я часто с ними (у Агаларова и Алиевой двое сыновей, также певец признавался в интервью, что к приемной дочери Алиевой относится как к родной. — Прим. ред.) вижусь, практически еженедельно. У нас с Лейлой очень хорошие отношения, очень теплые. Мы за наши 15 лет такого союза стали как брат сестрой. Мы регулярно созваниваемся, обсуждаем как личные темы, так и другие, но в основном детей. У нас и не было каких-то обид. Мы с первого дня наладили взаимоуважительную, теплую и добрую форму общения и сохранили чувство нашей любви. И, я надеюсь, пронесем его через всю жизнь. И это очень хорошо, потому что дети от этого только выиграли. Зачем жить в браке, где у вас что-то не получается, если можно жить вне брака, и у вас все получится. Мне кажется, мы по обоюдному решению выбрали верный путь. Наши сегодняшние отношения с Лейлой лучше, чем были когда-то.





Эмин Агаларов с детьми от первого бракаЯна Марковская