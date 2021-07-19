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Эшли Олсен с бойфрендом Луи Эйснером на свидании в Нью-Йорке: фото

Эшли Олсен с бойфрендом Луи Эйснером на свидании в Нью-Йорке: фото

35-летняя Эшли Олсен нечасто появляется на публике, но в эту пятницу звезда подросткового кино 90-х была замечена папарацци на прогулке с бойфрендом Луи Эйснером, когда пара прогуливалась после ужина в одном из ресторанов Нью-Йорка.


Эшли Олсен и Луи Эйснер

Актриса и ее 32-летний кавалер наслаждались обществом друг друга, совершая вечерний променад после посещения ресторана Balthazar. Даже разговаривая по телефону, бойфренд актрисы не выпускал ее руку из своей.


Олсен была одета в просторное черное платье (известно, что Эшли — любительница стиля оверсайз). Дополнила образ звезда черными сандалиями и черным клатчем. Ее бойфренд, художник Луи Эйснер, был в светлой рубашке с коротким рукавом и классических джинсах.

СМИ сообщали, что Олсен и Эйснер начали встречаться в 2017 году, но с того времени их довольно редко видели вместе. Пара старается не попадать под прицел репортеров. Особенно не нравится публичная жизнь Эйснеру, который никак не привыкнет, что каждый выход Эшли в свет — повод для разговоров в сети. Пару лет назад представители прессы, заметив на левой руке Олсен кольцо (очень похожее на обручальное), писали, что пара готовится к свадьбе. Впрочем, домыслы так и не получили подтверждений. Говорят, что влюбленные познакомились через общих школьных друзей.


До Луи Эшли встречалась с предпринимателем Ричардом Саксом. После пятимесячных отношений и расставания она осталась с ним в дружеских отношениях.


Луи Эйснер

Сестра-близнец Эшли, Мэри-Кейт Олсен, наоборот, не смогла остаться в дружеских отношениях со своим бывшим мужем, 52-летним Оливье Саркози, с которым лишь недавно оформила развод после пяти лет брака. Длительное время пара делила имущество, и только этой зимой они достигли соглашения.


Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози


Мэри-Кейт и Эшли Олсен


Эшли Олсен
Юлия Капустина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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