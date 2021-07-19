Как избавиться от плохого настроения: проверенные практики и советы

Вадим Карасев

Каждый день нас подстерегают различные проблемы и неприятности дома, на работе, на улице, в транспорте. Настроение может испортить кто угодно и что угодно. Именно поэтому нужно знать, как его поднять быстро и эффективно.

Настроить себя на успех и оптимистичную волну порой бывает непросто при помощи одной лишь силы самовнушения. Тут требуется нечто большее. Именно об этом и пойдет речь далее.

Хороший сон

Вы никак не сможете поднять общий тонус своего организма и настроение в целом, если будете постоянно уставшими и не выспавшимися. Старайтесь ложиться спать каждый день в одно и то же время, а также в одно и то же время вставать. Со временем вы почувствуете, что у вас стало больше сил и энергии. В таком состоянии настроение дольше и чаще будет оставаться хорошим.

Улыбка

Улыбка крайне важна. Если вы не улыбаетесь, потому что вас окружают токсичные люди или с вами происходят проблемы, сделайте простое упражнение. Уединитесь, посмотрите в зеркало, улыбнитесь и скажите себе: «Я счастливый человек». Ученые отмечают, что даже в тех случаях, когда мы улыбаемся без причины, это улучшает наше настроение. Эксперты в области биоэнергетики настоятельно советуют как можно чаще улыбаться, потому что это притягивает позитивные энергетические потоки.

Прослушивание любимой музыки

Если у вас вдруг испортилось настроение, послушайте мотивирующую песню или музыку, которая пробирает вас до мурашек. Желательно, чтобы это была не грустная песня. Например, если на работе случилось что-то неприятное, и вы потеряли уверенность и оптимизм, это можно легко исправить. Организуйте себе небольшой перерыв, чтобы расслабиться и послушать любимую песню. Очень хорошо, если в ней есть какие-то мотивирующие слова.

Занимайтесь спортом

Совсем не обязательно все свое свободное время посвящать походам в спортзал. Это могут быть банальные пробежки, плавание в бассейне. Чем больше и чаще вы занимаетесь спортом, тем больше в вашей крови содержится гормонов счастья. Это не просто законы биоэнергетики, а реальная наука, которая подтверждает пользу спорта. Ваше настроение будет только расти. Как только вы станете замечать положительные изменения во внешности, позитивные эмоции станут более частым гостем в вашей жизни.

Аффирмации

В нашем сознании есть множество неприятных мыслей, которые мы повторяем себе изо дня в день. Со временем такие мысли врастают в нашу сущность и становятся нашей неотъемлемой частью. Избавиться от них становится все сложнее и сложнее с каждым днем. Эти мысли портят нам настроение. Например, многие думают: «Счастье — удел избранных». Другие годами себя уверяют в том, что они не властны над своей судьбой. В таком состоянии души сложно поддерживать хорошее настроение. Старайтесь как можно чаще говорить себе:

«Я счастливый человек»;«Я дарю добро всем вокруг, поэтому становлюсь счастливее»;«Я сам себе создаю хорошее настроение».

Берите судьбу в свои руки, потому что никто и ничто не поможет вам выбраться из этой ямы, пока вы сами этого не захотите.

Простейшее упражнение с выпрямлением осанки

Люди, которые работают за рулем или проводят много времени за компьютером, должны обязательно взять на вооружение такое упражнение. Вы должны встать и выпрямить спину, глубоко вдохнув. Как только вы сделаете это, кровь начнет лучше приливать к мозгу. Настроение и продуктивность в значительной степени улучшатся.

Правильное питание

Это очень важный элемент здоровья и счастья для любого человека. Невозможно постоянно пребывать в хорошем настроении, если вы питаетесь полуфабрикатами и фаст-фудом, едите много сахара. Ваше настроение в таком случае может постоянно меняться или оставаться на очень низком уровне. Только те люди, которые правильно питаются, ощущают прилив бодрости в любое время дня. Их гораздо сложнее сломить или расстроить.

Список дел на день

У многих людей сильно портится настроение от того, что они не видят никаких позитивных последствий своих действий, работы. Когда вы записываете себе задачи на день, а по их выполнении вычеркиваете их из списка, вы понимаете, что живете не зря, что у вас все получается. Это очень поднимает настроение и уверенность в себе.