Как Юлия Высоцкая провела выходные: фотосессия в поле и грезы о море

Вадим Карасев

47-летняя Юлия Высоцкая, которая обычно предпочитала проводить отпуск во Франции или Италии вместе с мужем, 82-летним Андреем Кончаловским, кажется, наконец поддалась тренду на внутренний туризм — выходные телеведущая и актриса провела в Нижегородской области.

Высоцкая поделилась серией фотографий, сделанных в поле: она не только позировала на камеру, но и сама увлеченно снимала окружающий пейзаж.





Юлия Высоцкая

Впрочем, ее подписчиков куда больше заинтересовал другой кадр, который Высоцкая опубликовала следом. На нем она в купальнике позирует на борту яхты.

Море, море, грезы,

— подписала снимок Юлия, намекнув, что все-таки предвкушает очередной выезд на курорты.





Поклонники Высоцкой снова не поскупились на комплименты.

Некоторые 25-летние могут позавидовать! Выглядите шикарно!

Идеальная!

Молодец, вот это форма!

— написали в комментариях.

Оценили фото и некоторые знаменитые друзья Высоцкой, в том числе композитор Игорь Крутой и актриса Ольга Ломоносова. А вот других подписчиков смутил и даже, кажется, немного обидел выбранный ракурс.









Высоцкая, которая прославилась не только как актриса, но и как ведущая кулинарного шоу, ранее признавалась, что не сидит на строгих диетах — она за рациональный подход к режиму питания.

Главный ключ к здоровому питанию — это прислушиваться к собственному организму и научиться понимать его истинные потребности. Диеты — это постоянный контроль над собой, подсчет калорий, килограммов, лишних кусков. Еда становится фетишем, только со знаком минус. Мы начинаем уделять ей (ее отсутствию, ее конфигурации, ее составу) слишком много внимания, в погоне за похудением забывая о радостях жизни, которые приносит вкусная еда, а также о самом главном — своем здоровье,

— говорила актриса в интервью журналу Marie Claire.





Надя Бесчетникова