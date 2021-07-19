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Как защитить свою энергию в периоды высокой чувствительности

Как защитить свою энергию в периоды высокой чувствительности

В жизни бывают периоды, когда энергетические сдвиги провоцируют нас на высокую чувствительность и восприимчивость. Сильные переживания могут стать причиной эмоциональных проблем и неудач, поэтому с такими состояниями важно справляться быстро.


Эмоциональная нестабильность становится началом множества досадных неурядиц, которые выбивают из колеи и не дают сосредоточиться. В такие периоды эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют принимать меры, чтобы обезопасить свою энергию, избежать оттока сил и не стать заложниками дурных эмоций, разрушающих как удачу, так и здоровье.

Болезненное состояние истощенности и эмоциональной нестабильности требует немедленных мер, и специалисты в области биоэнергетики рекомендуют начинать работу над улучшением своего состояния безотлагательно.

1. Медитации. Во время духовной практики важно представить себя в коконе белого света, который защищает от оттока жизненных сил, становится сильным щитом, противостоящим любому злу.

2. Общение. Эмоциональная нестабильность может быть связана с энергетическими вампирами, крадущими энергию в моменты слабости. Лучше всего не контактировать с неприятными людьми, от которых исходят эманации зла или опасности, избегать людных мест и уметь говорить «нет» для своей же безопасности.

3. Работа с чакрами. Важным источником энергии выступает сердечная чакра, которая в моменты особой чувствительности выходит из состояния равновесия. Обезопасить эту важную зону можно с помощью амулета, который должен располагаться прямо на чакре. Его заряжают позитивной энергией, держа в руках и проговаривая слова собственной защиты и безопасности.


4. Прогулки. Во периоды эмоциональной чувствительности важно выбираться на природу, чтобы обрести гармонию и равновесие. Во время прогулки важно общаться с деревьями, которые способны унять тревогу и страхи, дать чувство защищенности и комфорта.

5. Мантры. Напевание мантр также вселяет уверенность, а значит, их нельзя сбрасывать со счетов. Читать их можно как про себя, так и вслух, отвлекаясь от панических мыслей, тревоги и стресса. Звуковые вибрации благотворно действуют на организм, позволяя ему освободиться от накопленного негатива и очиститься от всего, что мешает развитию и счастью.

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По материалам: dailyhoro.ru

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