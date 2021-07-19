Канны-2021: выбираем лучший образ всего фестиваля

Вадим Карасев

Вчера вечером завершился 74-й Каннский кинофестиваль. И если итоги в области кинематографа уже подведены и победитель известен, то вот с модными итогами нам только предстоит разобраться. На протяжении всего фестиваля мы внимательно следили за светскими мероприятиями и звездными выходами на красную ковровую дорожку, ну а вы активно голосовали за самые понравившиеся вечерние образы. В конце фестиваля мы собрали всех финалистов — звезд, которые набрали наибольшее количество ваших лайков — ну и, конечно, добавили к ним самые яркие образы с церемонии закрытия. Теперь можно смело выбирать лучший образ всего фестиваля.

В этом году Каннский фестиваль вызвал особое воодушевление, ведь за время локдауна все успели изрядно соскучиться по нарядным звездам и гламурным мероприятиям, а из по-настоящему масштабных событий мирового уровня в этом году пока состоялся только "Оскар".

Поэтому неудивительно, что на красной ковровой дорожке мы наблюдали настоящий бенефис вечерней моды, где можно было увидеть все и сразу: пышные платья принцесс, декоративную отделку перьями, блестки, стразы и невероятные шлейфы. Расшитое цветами платье Шэрон Стоун, ожерелье в виде легких на обнаженной груди Беллы Хадид, многослойное платье Леони Ханне — определенно есть что вспомнить!

Все трое определенно произвели впечатление каждым своим выходом, поэтому в итоговой подборке звездные модницы фигурируют несколько раз. Так, модный блогер Леони Ханне к закрытию приберегла пышное золотое платье, которым поставила эффектную точку в своей фестивальной истории. Шэрон Стоун успела всех очаровать еще и на традиционном гала-вечере amfAr, где она появилась в платье сиреневого оттенка (на протяжении всего фестиваля актриса оставалась верна бренду Dolce & Gabbana).

С уже опытными каннскими модницами на церемонии закрытия конкурировала и дебютантка — актриса Розамунд Пайк впервые вышла на красную ковровую дорожку этого кинофестиваля.

Итак, вспоминаем модную хронологию звездных выходов и выбираем лучший образ 74-го Каннского кинофестиваля!





Белла Хадид в Jean Paul GaultierБелла Хадид в Schiaparelli





Мэгги Джилленхол в Versace





Леони Ханне в Nicole + Felicia CoutureЛеони Ханне в Tony Ward





Софи Марсо в Valentino





Пас Вега в Elie Saab





Джорджина Чапман в MarchesaНаташа Поли в ValentinoСаша Лусс в Dior





Изабели Фонтана в Rami Kadi





Шэрон Стоун в Dolce & Gabbana





Стелла Максвелл в Alberta Ferretti





Шэрон Стоун в Dolce & GabbanaРеджина Кинг в Schiaparelli





Канны-2021: лучший звездный образ всего фестиваля

Розамунд Пайк в DiorЛеони Ханне в Georges HobeikaДжемма Чан в Oscar de la RentaШэрон Стоун в Dolce & GabbanaБелла Хадид в Jean Paul GaultierБелла Хадид в SchiaparelliМэгги Джилленхол в VersaceЛеони Ханне в Nicole + Felicia CoutureЛеони Ханне в Tony WardСофи Марсо в ValentinoПас Вега в Elie SaabДжорджина Чапман в MarchesaНаташа Поли в ValentinoСаша Лусс в DiorИзабели Фонтана в Rami KadiШэрон Стоун в цветочном платье Dolce & GabbanaСтелла Максвелл в Alberta FerrettiШэрон Стоун в сиреневом платье Dolce & GabbanaРеджина Кинг в SchiaparelliРозамунд Пайк в DiorЛеони Ханне в Georges HobeikaДжемма Чан в Oscar de la RentaШэрон Стоун в белом платье Dolce & GabbanaНадя Бесчетникова