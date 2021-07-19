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Канны-2021: выбираем лучший образ всего фестиваля

Канны-2021: выбираем лучший образ всего фестиваля

Вчера вечером завершился 74-й Каннский кинофестиваль. И если итоги в области кинематографа уже подведены и победитель известен, то вот с модными итогами нам только предстоит разобраться. На протяжении всего фестиваля мы внимательно следили за светскими мероприятиями и звездными выходами на красную ковровую дорожку, ну а вы активно голосовали за самые понравившиеся вечерние образы. В конце фестиваля мы собрали всех финалистов — звезд, которые набрали наибольшее количество ваших лайков — ну и, конечно, добавили к ним самые яркие образы с церемонии закрытия. Теперь можно смело выбирать лучший образ всего фестиваля.

В этом году Каннский фестиваль вызвал особое воодушевление, ведь за время локдауна все успели изрядно соскучиться по нарядным звездам и гламурным мероприятиям, а из по-настоящему масштабных событий мирового уровня в этом году пока состоялся только "Оскар".

Поэтому неудивительно, что на красной ковровой дорожке мы наблюдали настоящий бенефис вечерней моды, где можно было увидеть все и сразу: пышные платья принцесс, декоративную отделку перьями, блестки, стразы и невероятные шлейфы. Расшитое цветами платье Шэрон Стоун, ожерелье в виде легких на обнаженной груди Беллы Хадид, многослойное платье Леони Ханне — определенно есть что вспомнить!

Все трое определенно произвели впечатление каждым своим выходом, поэтому в итоговой подборке звездные модницы фигурируют несколько раз. Так, модный блогер Леони Ханне к закрытию приберегла пышное золотое платье, которым поставила эффектную точку в своей фестивальной истории. Шэрон Стоун успела всех очаровать еще и на традиционном гала-вечере amfAr, где она появилась в платье сиреневого оттенка (на протяжении всего фестиваля актриса оставалась верна бренду Dolce & Gabbana).

С уже опытными каннскими модницами на церемонии закрытия конкурировала и дебютантка — актриса Розамунд Пайк впервые вышла на красную ковровую дорожку этого кинофестиваля.

Итак, вспоминаем модную хронологию звездных выходов и выбираем лучший образ 74-го Каннского кинофестиваля!


Белла Хадид в Jean Paul Gaultier
Белла Хадид в Schiaparelli


Мэгги Джилленхол в Versace


Леони Ханне в Nicole + Felicia Couture
Леони Ханне в Tony Ward


Софи Марсо в Valentino


Пас Вега в Elie Saab


Джорджина Чапман в Marchesa
Наташа Поли в Valentino
Саша Лусс в Dior


Изабели Фонтана в Rami Kadi


Шэрон Стоун в Dolce & Gabbana


Стелла Максвелл в Alberta Ferretti


Шэрон Стоун в Dolce & Gabbana
Реджина Кинг в Schiaparelli


Розамунд Пайк в Dior
Леони Ханне в Georges Hobeika
Джемма Чан в Oscar de la Renta
Шэрон Стоун в Dolce & Gabbana

Канны-2021: лучший звездный образ всего фестиваля


Белла Хадид в Jean Paul GaultierБелла Хадид в SchiaparelliМэгги Джилленхол в VersaceЛеони Ханне в Nicole + Felicia CoutureЛеони Ханне в Tony WardСофи Марсо в ValentinoПас Вега в Elie SaabДжорджина Чапман в MarchesaНаташа Поли в ValentinoСаша Лусс в DiorИзабели Фонтана в Rami KadiШэрон Стоун в цветочном платье Dolce & GabbanaСтелла Максвелл в Alberta FerrettiШэрон Стоун в сиреневом платье Dolce & GabbanaРеджина Кинг в SchiaparelliРозамунд Пайк в DiorЛеони Ханне в Georges HobeikaДжемма Чан в Oscar de la RentaШэрон Стоун в белом платье Dolce & Gabbana
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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