Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Киев и инфраструктура: как выбирать квартиру?

Киев и инфраструктура: как выбирать квартиру?
Интересуясь различными предложениями о долгосрочной аренде, вы можете ориентироваться первоначально на ремонт, локацию и инфраструктуру. Последний пункт часто недооценивают или вовсе забывают. На самом же деле правильно подобранные условия окружающего мира позволят создать комфортную атмосферу и сэкономить часть средств.

Почему инфраструктура — это важно?
Если вы планируете найти квартиру в современном жилом комплексе, то основные заведения находятся рядом. Например, школы, детские сады, кафе, магазины и спортплощадки строятся рядом. Старые районы популярны за счет уже устоявшейся инфраструктуры и транспортной развязки.

Для семьи с детьми важно оценивать расположение школ и детских заведений поблизости. Также неплохо было бы найти рядом зеленую зону. Например, снять квартиру на Шулявке в разных ее частях будет выгодным вариантом для всех:

ценители динамичного города могут выбрать центральную часть рядом с киностудией и штабом СТБ;

спокойная и размеренная жизнь начинается, уходя вглубь микрорайона.

Здесь находится три станции метро — «Политехнический институт», «Шулявская» и «Берестейская». Это же и хорошее место для студентов, ведь рядом находится несколько ЗВО.

Так, инфраструктура и удобные локации определяют уровень комфорта. Проще ведь зайти в магазин по пути домой с работы, чем ехать и искать его в другом микрорайоне.

Где в Киеве найти квартиру?
Для поисков можете воспользоваться сервисом OLX — на нем постоянно обновляются столичные объявления о долгосрочной сдаче недвижимости в аренду. Краткий гид по районам Киева:

транспортная развязка удобна для жителей Академгородка, Борщаговки, Соломенки, Харьковского, Сырца;

центр всех событий — Липки, Подол, Печерский, Новое строение;

спокойствие и тишина — Бортничи, Ветряные Горы, Виноградарь, Воскресенка, Голосеево, Троещина;

торговые площадки находятся в Беличах, Березниках, Лесном.

Так что выбор жилья остается полностью за вами и вашими предпочтениями в инфраструктуре города.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Киев и инфраструктура: как выбирать квартиру?
Киев и инфраструктура: как выбирать квартиру?
We will ROC you: Тимати и Тина Канделаки присоединились к флешмобу в поддержку сборной России на Олимпиаде
We will ROC you: Тимати и Тина Канделаки присоединились к флешмобу в
HBO купил права на показ "Перевала Дятлова"
HBO купил права на показ "Перевала Дятлова"
УлГПУ имени И.Н. Ульянова проводит набор на обучение по программе «Биоинформатика и системная биология»
УлГПУ имени И.Н. Ульянова проводит набор на обучение по программе
На 32-й Международной биологической олимпиаде школьников проходит практический тур
На 32-й Международной биологической олимпиаде школьников проходит
С 1 сентября в подмосковные школы не нужно больше приносить бумажную справку из поликлиники
С 1 сентября в подмосковные школы не нужно больше приносить бумажную
В Челябинской области в трех городах в ближайшее время откроются технопарки «Кванториум»
В Челябинской области в трех городах в ближайшее время откроются
В сеть утекли данные по 190 тысячам поклонникам УГ
В сеть утекли данные по 190 тысячам поклонникам УГ
Новые игры по «Звёздным войнам» от ЕА анонсируют только в 2022 году
Новые игры по «Звёздным войнам» от ЕА анонсируют только в 2022 году
Модель Лара Стоун вышла замуж во второй раз: первые фото со свадьбы
Модель Лара Стоун вышла замуж во второй раз: первые фото со свадьбы
В Волгограде детский технопарк «Кванториум» проведет онлайн-викторину, посвященную Дню металлурга
В Волгограде детский технопарк «Кванториум» проведет
В Санкт-Петербурге стартовала 62-я Международная математическая олимпиада для школьников
В Санкт-Петербурге стартовала 62-я Международная математическая

Топ на сегодня

Эшли Олсен с бойфрендом Луи Эйснером на свидании в Нью-Йорке: фото
Эшли Олсен с бойфрендом Луи Эйснером на свидании в Нью-Йорке: фото
Times: Британия готовит тайную спецоперацию против России
Times: Британия готовит тайную спецоперацию против России
СБУ вызвала Шойгу для вручения подозрения
СБУ вызвала Шойгу для вручения подозрения
Бейсбольный матч в Вашингтоне остановили из-за стрельбы
Бейсбольный матч в Вашингтоне остановили из-за стрельбы
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 июля 2021 года

Еще по теме

Квартира в Санкт-Петербурге – мечта и реальность
Купить квартиру в центре Петербурга
Что должно быть в хорошем жилом комплексе?
17-летняя дочь певицы Славы живет с любовником (фото)