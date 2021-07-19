Киев и инфраструктура: как выбирать квартиру?

Лидия Мартынова

Интересуясь различными предложениями о долгосрочной аренде, вы можете ориентироваться первоначально на ремонт, локацию и инфраструктуру. Последний пункт часто недооценивают или вовсе забывают. На самом же деле правильно подобранные условия окружающего мира позволят создать комфортную атмосферу и сэкономить часть средств.Почему инфраструктура — это важно?Если вы планируете найти квартиру в современном жилом комплексе, то основные заведения находятся рядом. Например, школы, детские сады, кафе, магазины и спортплощадки строятся рядом. Старые районы популярны за счет уже устоявшейся инфраструктуры и транспортной развязки.Для семьи с детьми важно оценивать расположение школ и детских заведений поблизости. Также неплохо было бы найти рядом зеленую зону. Например, снять квартиру на Шулявке в разных ее частях будет выгодным вариантом для всех:ценители динамичного города могут выбрать центральную часть рядом с киностудией и штабом СТБ;спокойная и размеренная жизнь начинается, уходя вглубь микрорайона.Здесь находится три станции метро — «Политехнический институт», «Шулявская» и «Берестейская». Это же и хорошее место для студентов, ведь рядом находится несколько ЗВО.Так, инфраструктура и удобные локации определяют уровень комфорта. Проще ведь зайти в магазин по пути домой с работы, чем ехать и искать его в другом микрорайоне.Где в Киеве найти квартиру?Для поисков можете воспользоваться сервисом OLX — на нем постоянно обновляются столичные объявления о долгосрочной сдаче недвижимости в аренду. Краткий гид по районам Киева:транспортная развязка удобна для жителей Академгородка, Борщаговки, Соломенки, Харьковского, Сырца;центр всех событий — Липки, Подол, Печерский, Новое строение;спокойствие и тишина — Бортничи, Ветряные Горы, Виноградарь, Воскресенка, Голосеево, Троещина;торговые площадки находятся в Беличах, Березниках, Лесном.Так что выбор жилья остается полностью за вами и вашими предпочтениями в инфраструктуре города.