Кириенко поддержал идею педагогического наставничества в проектах платформы "Россия – страна возможностей"

Вадим Карасев

На форуме "Территория смыслов" в ходе второй смены "Россия - страна возможностей", которая проходит с 13 по 19 июля в Солнечногорске в Мастерской управления "Сенеж", состоялась встреча первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, члена Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Сергея Кириенко с победителями и призерами проектов, олимпиад и конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Идея провести профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты" родилась в начале 2020 года на встрече выпускников на конференции "Путь к успеху: стратегия сопровождения молодых талантов" в образовательном центре "Сириус" с Президентом России Владимиром Путиным. Тогда к Главе государства обратился студент Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова по специальности "Русский язык и литература" серебряный медалист олимпиады "Я – профессионал", финалист конкурса "Лига вожатых" Алексей Маклаков. Он предложил запустить трек для студентов как педагогических, так и непедагогических специальностей. Президент России поддержал эту инициативу, и спустя год идея Алексея получила реальное воплощение.

В этом году Алексей Маклаков стал финалистом конкурса "Учитель будущего. Студенты", закончил университет и получил приглашение работать в ведущем лицее своего города МАОУ "Академический лицей" г. Магнитогорска, а также стать педагогом-наставником в "Проектной школе" для старшеклассников в родном университете.

"Благодаря конкурсу я обрел коллег, единомышленников, а все финалисты конкурса получили возможность трудоустройства в образовательном центре "Сириус" для одарённых школьников, многие участники получили приглашения в другие образовательные учреждения России, уже сегодня работают в школах, выбирают обучение в магистратуре по педагогическим направлениям. Также произошло и со мной", - рассказал он.

Исходя из опыта участия в первом сезоне конкурса, у Алексея Маклакова возникла идея педагогического наставничества. Алексей рассказал свое видение ее реализации. На этапе постсопровождения конкурсов из победителей и финалистов профессиональных проектов "Учитель будущего" и "Учитель будущего. Студенты" формируются наставнические команды. Объединение может состояться в одном регионе или в разных уголках России, онлайн-формат это позволяет. В течение одного учебного года опытный практикующий учитель вместе со своим младшим коллегой не только активно обмениваются методическим опытом, но и разрабатывают образовательный проект, активно содействуют в подготовке учеников к конкурсам, научным конференциям, олимпиадам, готовят к участию в проектах платформы "Россия – страна возможностей" для школьников. К наставнической команде могут присоединиться коллеги, которые готовят своих воспитанников к участию в конкурсе "Большая перемена".

"Результаты работы учительской команды могут транслироваться в сообщества педагогов по всей России, а в конкурсе "Учитель будущего" объединяются таким образом два направления, развивая как молодого педагога, так и наставника", – предложил Алексей Маклаков.

Сергей Кириенко поддержал идею педагогического наставничества в проектах платформы "Россия – страна возможностей": "Идея педагогического наставничества очень хорошая. На мой взгляд, одна из самых значимых профессий – это передача знаний следующим поколениям. У нас есть великие учителя, очень важно, чтобы они свои знания передавали тем, кто завтра собирается стать педагогами. Кстати, в пространстве "Большой перемены" очень многие хотят выбрать профессию учителя, их тоже имеет смысл туда пригласить. И включение в наставники учителей, чьи ученики стали победителями "Большой перемены", – очень правильная история. Считаю, что справедливо, когда людей, которые заняты образованием, наставничеством, педагогикой, поощряют не столько за их достижения, сколько за достижения учеников".

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия – страна возможностей", образовательный партнер – Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".В смене "Россия – страна возможностей" принимают участие 350 человек из числа участников проектов АНО "Россия – страна возможностей", лучших участников форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи, победителей грантовых конкурсов, а также молодые учителя, выпускники конкурса "Большая перемена" и активисты Национальной лиги студенческих клубов.