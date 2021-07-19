Когда Москва приняла Олимпиаду

Лидия Мартынова

00:27 Автор: Евгения Филиппова

19 июля 1980 года в Москве, на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина (сейчас - стадион «Лужники»), стартовали XXII летние Олимпийские игры.

«Сегодня, после многодневного путешествия по дорогам Греции, Болгарии, Румынии и Советского Союза, оставив позади около пяти тысяч километров, в Москву прибывает священный Олимпийский огонь, зажжённый на древней земле Эллады», — писала газета «Культура» накануне открытия Олимпиады.

«Олимпийский огонь появляется у пересечения Симферопольского шоссе и кольцевой автодороги у стелы с обозначением «Москва. От Олимпии — 4945 км» и вступает в черту города. Его несёт мастер автосборочного цеха ЗИЛа Юрий Миронов», — продолжал историю «Московский комсомолец».

На Большую спортивную арену Центрального стадиона имени Ленина, факел с олимпийским огнём внёс трёхкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев. Начиналось большое событие для страны — Игры впервые проводили в Восточной Европе и социалистическом государстве.

День 19 июля в истории

В Церемонии открытия участвовали 16 тысяч спортсменов и артистов. Всего на Играх состязались спортсмены из 80 стран. Часть стран бойкотировали мировое спортивное событие из-за ввода советских войск в Афганистан, но некоторые спортсмены приехали соревноваться под олимпийским флагом.

Несколько состязаний Олимпиады-1980 провели в других городах СССР. Футболисты играли в Ленинграде, Киеве и Минске, парусную регату устроили в Таллине, соревнования по пулевой стрельбе — в подмосковных Мытищах.

В 2014 году Россия приняла Олимпийские зимние игры, которые прошли в Сочи. В них приняли участие 88 стран, что стало рекордом.

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