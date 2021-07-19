Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Когда Москва приняла Олимпиаду

Когда Москва приняла Олимпиаду

00:27  Автор: Евгения Филиппова



19 июля 1980 года в Москве, на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина (сейчас - стадион «Лужники»), стартовали XXII летние Олимпийские игры.

«Сегодня, после многодневного путешествия по дорогам Греции, Болгарии, Румынии и Советского Союза, оставив позади около пяти тысяч километров, в Москву прибывает священный Олимпийский огонь, зажжённый на древней земле Эллады», —  писала газета «Культура» накануне открытия Олимпиады.

«Олимпийский огонь появляется у пересечения Симферопольского шоссе и кольцевой автодороги у стелы с обозначением «Москва. От Олимпии — 4945 км» и вступает в черту города. Его несёт мастер автосборочного цеха ЗИЛа Юрий Миронов», — продолжал историю «Московский комсомолец».

На Большую спортивную арену Центрального стадиона имени Ленина, факел с олимпийским огнём  внёс трёхкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев. Начиналось большое событие для страны — Игры впервые проводили в Восточной Европе и социалистическом государстве.

День 19 июля в истории


В Церемонии открытия участвовали 16 тысяч спортсменов и артистов. Всего на Играх состязались спортсмены из 80 стран. Часть стран бойкотировали мировое спортивное событие из-за ввода советских войск в Афганистан, но некоторые спортсмены приехали соревноваться под олимпийским флагом.

Несколько состязаний Олимпиады-1980 провели в других городах СССР. Футболисты играли в Ленинграде, Киеве и Минске, парусную регату устроили в Таллине, соревнования по пулевой стрельбе — в подмосковных Мытищах.

В 2014 году Россия приняла Олимпийские зимние игры, которые прошли в Сочи. В них приняли участие 88 стран, что  стало рекордом.


#спорт #олимпиада #СССР


386
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Как защитить свою энергию в периоды высокой чувствительности
Как защитить свою энергию в периоды высокой чувствительности
Бейсбольный матч в Вашингтоне остановили из-за стрельбы
Бейсбольный матч в Вашингтоне остановили из-за стрельбы
США построят гигантские радары для отслеживания России в космосе
США построят гигантские радары для отслеживания России в космосе
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 июля 2021 года
Эшли Олсен с бойфрендом Луи Эйснером на свидании в Нью-Йорке: фото
Эшли Олсен с бойфрендом Луи Эйснером на свидании в Нью-Йорке: фото
СБУ вызвала Шойгу для вручения подозрения
СБУ вызвала Шойгу для вручения подозрения
Кудрин похвастался своим подвигом на посту главы Минфина
Кудрин похвастался своим подвигом на посту главы Минфина
На Камчатке засняли на видео "торнадо" из комаров
На Камчатке засняли на видео "торнадо" из комаров
Ляшко назвал сроки вакцинации препаратом Moderna
Ляшко назвал сроки вакцинации препаратом Moderna
Под Одессой засняли драку проституток из-за клиента
Под Одессой засняли драку проституток из-за клиента
ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для Германии
ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для
Звездный Instagram: между пляжем и работой
Звездный Instagram: между пляжем и работой

Топ на сегодня

В Москве прокурор попросил больше года ограничения свободы для изготовителя поддельных сертификатов о вакцинации
В Москве прокурор попросил больше года ограничения свободы для
Как показывать Знакам Зодиака свою любовь
Как показывать Знакам Зодиака свою любовь
Эксперты: создание специализированного оператора откроет новые возможности для распространителей соцрекламы в Сети
Эксперты: создание специализированного оператора откроет новые
По итогам съезда "Единой России" Путин дал правительству ряд поручений по развитию сельских территорий
По итогам съезда "Единой России" Путин дал правительству
Руническая медитация для достижения душевного равновесия
Руническая медитация для достижения душевного равновесия

Еще по теме

40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
Стадион «Лужники» открыли 63 года назад
Церемония зажжения огня Зимних Олимпийских игр пройдет в Древней Олимпии 24 октября
Олимпийский огонь доставлен в Рио-де-Жанейро