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Ксения Шойгу поделилась кадрами с отдыха с отцом в Сибири: "Хочется на родину"

Ксения Шойгу поделилась кадрами с отдыха с отцом в Сибири: "Хочется на родину"

Вот уже которую неделю в европейской части России стоит аномальная жара. Многие с трудом переносят этот зной и мечтают о наступлении прохладной поры. В их числе и 30-летняя дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения, которая сейчас находится в счастливом ожидании первенца.

На днях она опубликовала в своем инстаграме несколько снимков с отцом с их семейного отдыха. Фотографии были сделаны осенью на родине политика — в Республике Тыва. На этих снимках Ксения и Сергей перебираются через небольшую горную речку в Западных Саянах верхом на лошадях.


Сергей Шойгу

Когда в Москве жара и душно, всегда хочется на родину! Как вам природа? Куда бы хотели сейчас вы?

— поинтересовалась у подписчиков Ксения.

Фолловеры оценили снимки Шойгу и признались, что очень хотели бы тоже как-нибудь побывать в этих местах и полюбоваться красотами Сибири.


Ксения Шойгу


Сергей Шойгу

Напомним, что в середине июня Ксения Шойгу подтвердила, что в скором времени впервые станет мамой. Отцом ее будущей дочери является спортивный блогер Алексей Столяров. Долгое время пара скрывала свой роман и только в конце мая подтвердила свои отношения. Тогда Столяров опубликовал в инстаграме фото с возлюбленной, в подписи к которому признался ей в любви.

Как же мне повезло с тобой, люблю тебя. P. S. Теперь можно выкладывать с тобой фотки,

— написал Алексей.


Алексей Столяров и Ксения Шойгу

Пара сошлась благодаря общей любви к спорту. Младшая дочь министра обороны РФ является амбассадором компании "Лига героев" и возглавляет Федерацию триатлона России, а Алексей пару лет назад брал у нее интервью, после чего они еще несколько раз виделись по работе. Вскоре отношения Ксении и Алексея переросли в романтические, а в мае этого года блогер сделал возлюбленной предложение.




Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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