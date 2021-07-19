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Кто родился 19 июля

Кто родился 19 июля

00:45  Автор: Ирина Макеева



Леонид Яковлевич Симановский (72 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Возглавлял Совет директоров компаний «Нова», «Итера» и «Новатэк». Избирался депутатом Государственной Думы IV, V и VI созывов, являлся заместителем председателя комитета по транспорту, первым заместителем председателя комитета по энергетике.

Елена Осиповна Авдеева, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Работала в налоговых органах Вологодской области. Возглавляла управление городской экономики и торговли г. Череповца. В должности заместителем мэра города курировала социальные вопросы. В сентябре 2017 года была назначена мэром Череповца.

С сентября 2019 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Вологодской области.

Крым Олиевич Казаноков (59 лет), член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Работал в ряде коммерческих предприятий Карачаево-Черкесской Республики. Неоднократно избирался депутатом Народного собрания (парламента) республики. В 2016 году представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Карачаево-Черкессии. Был депутатом Думы г. Черкесска.

С июня 2019 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Карачаево-Черкесской Республики.

А ещё в этот день родились:

Анатолий Анатольевич Серышев (56 лет) помощник президента РФ. Проходил службу в органах безопасности. Занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России.

13 июня 2018 года Анатолий Серышев был назначен помощником Президента РФ.

Василий Борисович Ливанов (86 лет), советский и российский киноактёр. Народный артист РСФСР. Дебютировал в кино в 1959 году в картине Михаила Калатозова «Неотправленное письмо». Всего Василий Ливанов снялся в более чем 35 фильмах, среди них «Звезда пленительного счастья», «Ватерлоо», «Синяя тетрадь», «Ярославна, королева Франции».

Поистине мировую известность актёру принесла роль сыщика Шерлока Холмса в многосерийном телефильме Игоря Масленникова. Ливанов был возведен в кавалеры Ордена Британской империи. В 2007 году в Москве, на Смоленской набережной, около посольства Великобритании, была открыта скульптурная композиция «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», прототипами которой послужили Василий Ливанов и Виталий Соломин.

Кроме ролей в кино, актер много работал над озвучиванием мультфильмов. Его голосом говорят около 300 мультперсонажей. Это — Карлсон, крокодил Гена, Дядюшка Ау, Удав из мультфильма «38 попугаев», Громозека из «Тайн третьей планеты» и др. Ливанов также был режиссером и сценаристом ряда мультфильмов («Самый, самый, самый, самый», «Синяя птица», «По следам бременских музыкантов» и др.).

Александр Анатольевич Ширвиндт (87 лет), художественный руководитель Московского академического театра сатиры. Народный артист РСФСР. Работал в Театре-студии киноактёра, Театре им. Ленинского комсомола, Театре на Малой Бронной. В 1970 году был принят в труппу Московского академического театра сатиры. В 2000 году Александр Ширвиндт стал художественным руководителем театра.

На сцене Театра Сатиры он создал более 30 ролей. Среди них, граф Альмавива в постановке «Безумный день, или Женитьба Фигаро», министр-администратор в «Обыкновенном чуде», Роберт Пила в «Трехгрошовой опере», Несчастливцев в «Счастливцев — Несчастливцев». Кроме того, как режиссёр поставил пьесы «Проснись и пой!» (совместно с Марком Захаровым), «Маленькие комедии большого дома» (совместно с Андреем Мироновым), «Недоросль», «Молчи, грусть, молчи…», «Слишком женатый таксист» и другие.

В кино актёр дебютировал в 1956 году в фильме «Она вас любит!». Среди его киноработ, картины «Ирония судьбы, или С легким паром», «Вокзал для двоих», «Самая обаятельная и привлекательная», «Забытая мелодия для флейты», «Трое в лодке, не считая собаки». Всего в фильмографии актёра более 50 картин.

Параллельно с работой в кино и театре Александр Ширвиндт преподает в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина. Среди его учеников такие известные актеры, как Андрей Миронов, Алла Демидова, Наталья Гундарева, Светлана Рябова, Александр Пороховщиков, Амалия Мордвинова, Мария Голубкина, Леонид Ярмольник и др.

Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930), советский поэт. Его первое стихотворение — «Ночь» — было опубликовано в 1912 году в футуристическом сборнике «Пощечина общественному вкусу». Поэт активно сотрудничал с газетами «Известия» и «Комсомольская правда». Его произведения печатались в журналах «Новый мир», «Крокодил», «Красная нива», «Молодая гвардия» и «Огонёк». Помимо стихов Маяковский написал  ряд сатирических пьес («Клоп», «Баня» и др.). Как поэт и как художник участвовал в оформлении агитационно-сатирических плакатов «Окна РОСТА».

14 апреля 1930 года Владимир Маяковский покончил жизнь самоубийством.


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По материалам: pnp.ru

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