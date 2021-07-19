Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Ляшко анонсировал инновационный препарат от коронавируса в Украине

Ляшко анонсировал инновационный препарат от коронавируса в Украине

Ляшко анонсировал инновационный препарат от коронавируса в Украине
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вскоре в Украине появится препарат, который помогает при COVID-19.

"Появились еще некоторые инновационные препараты. Я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украина по инновационным препаратам, которые имеют прямое действие, то есть действуют на вирус. До этого в Украине таких препаратов еще не было. В мире они только появляются", - отметил чиновник.

На вопрос, что это будет – таблетки, капли или суспензия, – министр ответил: "Посмотрим".

"Недели через две точно выйдем с определенными заявлениями", – сказал Ляшко.
Глава Минздрава также заявил, что существует "уже более 12 тысяч мутаций коронавируса, еще месяц-два – и штамм Дельта вытеснят другие штаммы".

По словам министра, сейчас акцент на вакцинации, но также 700 млн гривен субвенции было выделено на закупку кислородных концентраторов.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Ляшко анонсировал инновационный препарат от коронавируса в Украине
Ляшко анонсировал инновационный препарат от коронавируса в Украине
Эмин Агаларов рассказал о причинах расставания с Аленой Гавриловой и разводе с Лейлой Алиевой: "Мужчина всегда виноват"
Эмин Агаларов рассказал о причинах расставания с Аленой Гавриловой и
Как Юлия Высоцкая провела выходные: фотосессия в поле и грезы о море
Как Юлия Высоцкая провела выходные: фотосессия в поле и грезы о море
Реставраторы XVIII века заставили продавщицу овощей улыбаться, современные эксперты вернули ей прежнее выражение лица
Реставраторы XVIII века заставили продавщицу овощей улыбаться,
Лунный день сегодня 19 июля 2021 года
Лунный день сегодня 19 июля 2021 года
"Состояние стабильно тяжёлое": директор МакSим выступила с новым заявлением
"Состояние стабильно тяжёлое": директор МакSим выступила с
Родственник девушки, сбившей троих детей в Москве, рассказал о ее состоянии
Родственник девушки, сбившей троих детей в Москве, рассказал о ее
На волнах: Ирина Шейк поделилась новыми фото в бикини
На волнах: Ирина Шейк поделилась новыми фото в бикини
Распространенные привычки, которые делают людей одинокими и лишают любви
Распространенные привычки, которые делают людей одинокими и лишают
Ксения Шойгу поделилась кадрами с отдыха с отцом в Сибири: "Хочется на родину"
Ксения Шойгу поделилась кадрами с отдыха с отцом в Сибири:
Европейская Южная обсерватория опубликовала новые снимки соседних галактик
Европейская Южная обсерватория опубликовала новые снимки соседних
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 июля 2021 года

Топ на сегодня

Назван способ исправления плохой кредитной истории
Назван способ исправления плохой кредитной истории
Звездный Instagram: между пляжем и работой
Звездный Instagram: между пляжем и работой
Под Одессой засняли драку проституток из-за клиента
Под Одессой засняли драку проституток из-за клиента
Экоткани и принты: выбираем в лукбуках летние платья для отдыха и городской жизни
Экоткани и принты: выбираем в лукбуках летние платья для отдыха и
ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для Германии
ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для

Еще по теме

"Дельта" в Украине: Ляшко заявил, что вакцинированные граждане защищены
Ляшко рассказал, как Украина готовится ко второй волне коронавируса
В Минздраве назвали сроки появления в Украине вакцины от коронавируса
Ляшко назвал сроки вакцинации препаратом Moderna