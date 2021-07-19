Ляшко анонсировал инновационный препарат от коронавируса в Украине

Анастасия Иванова

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вскоре в Украине появится препарат, который помогает при COVID-19."Появились еще некоторые инновационные препараты. Я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украина по инновационным препаратам, которые имеют прямое действие, то есть действуют на вирус. До этого в Украине таких препаратов еще не было. В мире они только появляются", - отметил чиновник.На вопрос, что это будет – таблетки, капли или суспензия, – министр ответил: "Посмотрим"."Недели через две точно выйдем с определенными заявлениями", – сказал Ляшко.Глава Минздрава также заявил, что существует "уже более 12 тысяч мутаций коронавируса, еще месяц-два – и штамм Дельта вытеснят другие штаммы".По словам министра, сейчас акцент на вакцинации, но также 700 млн гривен субвенции было выделено на закупку кислородных концентраторов.