Лунный день сегодня 19 июля 2021 года

Вадим Карасев

Начинать неделю после выходных не всегда просто, но на помощь придет лунный календарь. Советы астрологов, отраженные в нем, помогут собраться с силами и определиться с планами, чтобы понедельник был днем успеха, а не разочарований.

Понедельник будет днем борьбы с иллюзиями и надуманными страхами, которые мешают привлечению счастья. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять себя в руки и посмотреть правде в глаза, чтобы определить источник проблем и начать путь к счастливой жизни, а не прятаться в замках из песка, думая, что все решится само собой.

Фаза Луны: 9 лунные сутки пройдут под эгидой растущей Луны в Скорпионе. Главным врагом успеха в этот день будет негатив. Важно трансформировать его в позитив и направлять энергию в мирное русло. Так получится не только избежать конфликтов, но и не навлечь на себя иные проблемы.

Магнитные бури 19 июля: магнитосфера Земли находится вне опасности — солнечные ветры не достигнут поверхности и не доставят проблем со здоровьем.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

принятие ответственных решений;борьба с иллюзиями;планирование;завершение текущей работы;тренировки;практики по усмирению гнева.конфликты;халатное отношение к работе;невнимательность;импульсивность.

В понедельник удачно продвигаются любые работы, связанные с ремонтом, строительством, покупкой инвентаря и строительных материалов. В эти сутки астрологи рекомендуют направить силы на серьезную работу по дому, благодаря чему получится избавиться от стресса и почувствовать себя на высоте. Наведение порядка в жилище также будет способствовать отличному настроению и привлечению в жизнь позитивных перемен.

Что надеть в этот понедельник

Влияние Скорпиона довольно агрессивно и подталкивает на решительные поступки. Уберечься от импульсивных действий и не стать причиной конфликтных ситуаций из-за чрезмерной агрессии поможет выбор цвета одежды. В понедельник астрологи рекомендуют отказаться от ярких и контрастных расцветок в пользу спокойных цветов. Лучшими оттенками станут оттенки желтого, настраивающие на позитив. Плавные волнистые узоры также поспособствуют обретению гармонии, а украшения из дерева помогут обрести внутреннее равновесие. В качестве талисманов выступят янтарь и сардоникс.

Финансы и работа в 9 лунный день

Эти лунные сутки подходят для ведения бизнеса, принятия серьезных решений и стратегического планирования. Любое действие, направленное на созидание, принесет прибыль, если не идти на поводу эмоций и не провоцировать окружающих людей на конфликты. Покупки в этот день должны быть запланированными, и лучше всего направить деньги на приобретение необходимых вещей для работы в офисе или по дому. Спонтанные траты будут неуместными, и от них лучше отказаться. День подходит для обучения: новые знания необходимо использовать на практике, чтобы как можно скорее добиться нужных результатов.

Настроение и здоровье 19 июля

В понедельник важно бороться с иллюзиями, страхами и опасениями, разрушающими здоровье и удачу. Сохранить хорошее настроение и отменное самочувствие получится благодаря активным физическим нагрузкам, привлечению позитивных мыслей и водным процедурам, расслабляющим и снимающим стресс. В этот день можно смело начинать и борьбу с любыми привычками, которые мешают развитию и закрывают путь к новым успехам.

Любовь и общение по лунному календарю

Этот понедельник подходит как для романтического, так и для дружеского общения. 19 июля удача будет на стороне сильных личностей, способных признавать свои ошибки и умеющих идти на компромиссы. Поиски второй половинки также завершатся удачей, если ставить перед собой реальные задачи и быть честными как перед собой, так и перед новыми знакомыми. Семейные пары в этот лунный день смогут укрепить отношения, если будут чутко относиться к партнерам и их просьбам.