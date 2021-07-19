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Месси остается в «Барселоне», а Коутиньо, Умтити и Гризманн – вряд ли

Месси остается в «Барселоне», а Коутиньо, Умтити и Гризманн – вряд ли
Испанский футбольный клуб планирует в новом сезоне выиграть как минимум один трофей. Вполне возможно, что «Барса» станет чемпионом Испании. Если изучить профессиональные прогнозы на спортивные мероприятия от портала Sportstavki.online, можно увидеть одну закономерность – шансы на то, что «Атлетико» защитит титул чемпиона, малы. «Барса» и «Реал» готовы укрепить составы, чтобы преобразиться и по-настоящему вернуться в гонку за чемпионство.

Сезон в примере начнется в середине августа – в первом туре сине-гранатовые сыграют с «Реалом Сосьедад». На победу «Барсы» дают коэффициент 1.50. Чтобы отслеживать котировки на игры чемпионата Испании, нужно открыть официальный сайт букмекера или запустить официальное мобильное приложение БК Леон на смартфоне.

Вопрос с Лео закрыт?
Несколько испанских СМИ в один голос утверждают, что «Барселона» и Лионель Месси достигли принципиальной договоренности о подписании нового контракта. Речь о соглашении на пять лет, хотя раньше появлялись сведения о намерении «Барсы» подписать с Месси контракт на два года. Сам Лионель считает, что способен еще пять лет играть на высшем уровне. Ради нового соглашения с «Барсой» Месси решил согласиться снизить зарплату на пятьдесят процентов. Он принял условия, выдвинутые «Барселоной», так как понимает, что клуб переживает довольно-таки тяжелые времена. Лионель также убежден, что должен был подать пример одноклубникам. Пока что юристы и советники «Барселоны» дорабатывают последние детали соглашения. Официально о нем объявят в конце июля.

В контракте есть опция, что после сезона-2022/23 Лионель сам решит, хочет ли он продолжить выступления за «Барсу». Возможно, через два года он уйдет в МЛС. В первом сезоне Месси заработает двадцать миллионов евро, во втором сезоне оклад будет выше. Если Лео уйдет из «Барсы» в 2023-м году, форвард получит серьезную сумму. Если нет, то его оклад в «Барселоне» будет постепенно снижаться. В контракте с «Барсой» будут учтены отступные в размере шестьсот миллионов евро.

Что с другими игроками?
«Барселона» хочет расстаться с Миралемом Пьяничем. «Ювентус» продолжает попытки подписать своего бывшего игрока, которого прошлый летом обменял на Артура. По данным газеты La Gazzetta dello Sport, туринский клуб предложил каталонцам обменять Пьянича на хавбека Аарона Рэмзи. Пьянич получает девять миллионов евро в год «Барселоне», но в «Юве» не готовы платить такую сумму.

Также из «Барсы», скорее всего, уйдет защитник Самюэль Умтити. По данным портала Diario Sport, француз может вернуться в «Лион». Речь идет об аренде, ведь полноценный трансфер для «Лиона» слишком дорог. Также «Лион» не может платить французу всю его зарплату и рассчитывает выплачивать Умтити примерно только половину. Напомним, что пять лет назад Умтити пришел в «Барсу» как раз из «Лиона» за двадцать пять миллионов евро.

Еще один обмен для «Барселоны» – с «Атлетико». Клубы близки к обмену форварда Антуана Гризманна на хавбека Сауля Ньигеса. По данным инсайдера Фабрицио Романо, оба игрока недавно дали согласие на трансфер. Осталось лишь договориться клубам – ведь «Барса» хочет, чтобы мадридский клуб доплатил за обмен в районе пятнадцати миллионов евро.

Из Каталонии почти точно уедет полузащитник Филиппе Коутиньо. По информации Diario Sport, бразилец больше не получит шансов в каталонском клубе. Руководство «Барселоны» окончательно решило, что Коутиньо придется уйти этим летом. В клубе разочарованы игроком, так как он постоянно выступал на уровне, который был ниже ожиданий. К тому же «Барса» хочет снизить зарплатную ведомость, поэтому клуб хочет продать Коутиньо, однако предложений по нему почти нет.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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