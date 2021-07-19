МИД наградит апологетов внешней политики

Лидия Мартынова

Тема: Постановления правительства

00:07 Автор: Марина Третьякова

Россияне и иностранцы, которые активно отстаивают внешнеполитический курс России или укрепляют дружественные связи нашей страны с другими государствами, могут быть награждены медалью Министерства иностранных дел «Посольский приказ». Приказ ведомства, утверждающий положение о таком награждении, вступает в силу 19 июля.

На медали изображён всадник, поражающий крылатого змея. По контуру идут надписи «Посольский приказ» и «Око всея Руси Великой», а также дата 1549 — год основания первого внешнеполитического учреждения в России. На оборотной стороне изображено здание МИДа на Смоленской площади. Медаль крепится к колодке с бирюзовыми, багряными и жёлтыми полосами.

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Этой медалью могут также отметить сотрудников диппредставительств и посольств — за многолетнюю дипломатическую службу. Однако она не считается ведомственным знаком отличия в труде, то есть не даёт оснований для льгот.

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