Модель Лара Стоун вышла замуж во второй раз: первые фото со свадьбы

Вадим Карасев

В прошедшие выходные 36-летняя модель Лара Стоун вышла замуж за своего возлюбленного, 37-летнего Дэвида Гривсона. Церемония была приватной, поэтому репортеры проникнуть на мероприятие не смогли, но новостями сегодня поделилась сама Лара в своем блоге.

С Дэвидом, который работает в сфере элитной недвижимости, Стоун познакомилась в 2018 году в приложении Tinder, а в начале 2020 года они объявили о помолвке, однако из-за пандемии свадебные планы пришлось немного подвинуть.





Лара Стоун и Дэвид Гривсон

В церкви Лара появилась в облегающем кружевном платье лондонского бренда Tephi, который специализируется на свадебной и вечерней моде. Сама церемония прошла в городе Хангерфорде в графстве Беркшир, Англия.





Для Лары этот брак стал вторым. В 2010 году она вышла замуж за актера Дэвида Уоллиамса. Брак продлился пять лет, у экс-супругов есть общий ребенок — сын Альфред, который родился в 2013 году.

В комментариях Лару уже поздравили многие ее коллеги из мира моды, в том числе Наташа Поли, Мариякарла Босконо, Джоан Смоллс, Карли Клосс и другие.









Стоун является одной из самых ярких моделей конца нулевых и 2010-х годов. Дебютировала она в 2006 году и довольно быстро добилась контрактов с ведущими брендами, среди которых были Calvin Klein и Prada. Она также участвовала в шоу Isabel Marant, Christopher Kane, Fendi, Max Mara, Marc Jacobs, Stella McCartney, Givenchy, Balmain и других.





Успех Лары породил новый тренд в мире моды. Повышенным спросом тогда стали пользоваться модели ее типажа: блондинки с пухлыми губами и небольшой щербинкой (хотя изначально внешность Стоун критиковали). Сама же Стоун входила в список самых высокооплачиваемых моделей той эпохи.





Надя Бесчетникова