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Московский детский чемпионат профессионального мастерства KidSkills пройдет с 1 сентября по 27 ноября

Московский детский чемпионат профессионального мастерства KidSkills пройдет с 1 сентября по 27 ноября

Московский детский чемпионат профессионального мастерства KidSkills пройдет с 1 сентября по 27 ноября, подать заявку на участие можно на официальном сайте соревнования с 1 по 30 сентября, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Первый этап чемпионата состоится дистанционно: конкурсанты должны будут разместить выполненное задание в личных кабинетах.

Ребята в возрасте от пяти до 10 лет будут состязаться в 26 компетенциях в двух возрастных категориях: пять — семь и восемь — десять лет. 

Впервые участвовать в чемпионате можно вместе с семьей. Так, для школьников 10–14 лет организаторы запускают новый проект FamilySkills.

Директор Московского центра развития профессионального образования Сергей Куколев сообщил, что KidSkills — полноценный чемпионат по профессиональному мастерству. В прошлом году в нем приняли участие почти 10 тысяч человек.

«Уникальность чемпионата состоит не только в количестве участников, но и в формате. Мы не просто принимаем заявки на участие, но и обеспечиваем большую подготовительную работу всех участников, наставников и экспертов, повышаем уровень их профессионализма и вовлеченность в профессиональную деятельность, сопровождаем до самого чемпионата, организовываем специальные обучающие вебинары, рассказываем о профессиональных направлениях и помогаем таким образом сделать первый шаг к осознанному выбору профессии», — подчеркнул Сергей Куколев.

Московский детский чемпионат KidSkills — это соревнования по профессиональному мастерству среди дошкольников и учеников младших классов. Впервые соревнования KidSkills прошли в 2018 году по пяти компетенциям, в 2019 году число компетенций увеличилось вдвое. В прошлом году чемпионат прошел в дистанционно-очном формате по 21 компетенции.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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