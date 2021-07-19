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На 32-й Международной биологической олимпиаде школьников проходит практический тур

На 32-й Международной биологической олимпиаде школьников проходит практический тур

Участники из 75 стран приступили к выполнению заданий практического тура 32-й Международной биологической олимпиады, информирует Минпросвещения России. 

Соревнование проходит с 18 по 23 июля в г. Лиссабоне (Португалия) в дистанционном формате и посвящено кругосветному путешествию Фернана Магеллана.

Россию на состязании представляют четверо школьников.

– Давид Жеглов (школа № 171, г. Москва);
– Иван Прохоров (общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва);
– Михаил Хандохин (школа № 7, г. Нижний Новгород);
– Евгений Яйлоян (школа «Интеллектуал», г. Москва).

Руководителем сборной выступает профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Александр Рубцов, заместители – доцент МГУ Галина Белякова, старший преподаватель МГУ Евгений Шилов, аспирант МГУ Виктория Лавренова.

Задания теоретического тура участники будут выполнять 21 июля. Торжественная церемония закрытия пройдёт 23 июля, её запись будет размещена на официальном сайте олимпиады. 

В 2020 году вместо 31-й Международной биологической олимпиады для школьников в связи с эпидемиологической ситуацией состоялось состязание IBO Challenge – 2020. Оно представляло собой конкурс проектов интернациональных команд. В состав каждой команды вошли до четырёх участников IBO Challenge – 2020 из разных стран.

По итогам соревнования сборная Российской Федерации, состоявшая из четырёх школьников, завоевала три золотые и одну серебряную медаль.

Победителям, призёрам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Министерство просвещения Российской Федерации уделяет большое внимание выявлению талантов и работе с одарёнными детьми на всех уровнях образования. Традиционно российская сборная формируется из победителей всероссийской олимпиады школьников и показывает высокий уровень подготовки и результатов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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