На волнах: Ирина Шейк поделилась новыми фото в бикини

Вадим Карасев

Заметили, что Ирина Шейк давно не гуляла по Нью-Йорку? Пропажа 35-летней модели из хроники объясняется просто — из душного мегаполиса Ирина сбежала на популярный у знаменитостей курорт Тулум в Мексике. Впрочем, отправилась туда Шейк не отдыхать, а работать. Российская модель приняла участие в съемках новой кампании бренда купальников Кэндис Свейнпол Tropic Of C.

У себя в сторис Ирина поделилась несколькими новыми кадрами. Особенно эффектными получились те, на которых она позирует в белоснежном бикини, покачиваясь на волнах.





Ирина Шейк

Часть съемок прошла и после заката — эти кадры также можно увидеть в инстаграме бренда. Сама Кэндис, а также модель Джоан Смоллс составили компанию Ирине.

Кэндис Свейнпол и Ирина ШейкКэндис Свейнпол, Ирина Шейк и Джоан Смоллс

В поездке Шейк также сопровождал ее агент Али Кавусси, серию забавных селфи с ним Ирина опубликовала у себя в ленте.





Али Кавусси и Ирина Шейк









Ну а пока Ирина проводила время в Мексике, в США не утихает обсуждение ее возможных отношений с 44-летним Канье Уэстом.

Только в сети появилась информация, что Ирина дистанцировалась от рэпера, как другой источник в интервью изданию People заявил, что ставить точку в этой истории еще рано.

Они все еще встречаются. Они будут встречаться на расстоянии. Канье продолжит жить в Лос-Анджелесе. Он не планирует переезжать в Нью-Йорк,

— заявил он.









Напомним, слухи о романе появились после того, как Уэст пригласил Ирину на празднование своего дня рождения во Франции в июне этого года. По данным издания TMZ, близко общаться они начали еще в марте, то есть менее чем через месяц после того, как Ким Кардашьян официально подала на развод с Уэстом (это случилось 19 февраля).









Надя Бесчетникова