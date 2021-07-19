Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Новые игры по «Звёздным войнам» от ЕА анонсируют только в 2022 году

Новые игры по «Звёздным войнам» от ЕА анонсируют только в 2022 году

Новые игры по «Звёздным войнам» от ЕА анонсируют только в 2022 году
EA объявила, что 22 июля на EA Play Live не будет анонсов по «Звёздным войнам» — как и на других мероприятиях в этом году.

Однако уже в 2022 году компания представит «своё видение Далёкой-далёкой галактики» — возможно, представят сразу несколько проектов, включая продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order.
Над какими ещё играми по вселенной работает ЕА, пока неизвестно. От третьей Star Wars: Battlefront, похоже, пока отказались.

EA Play Live пройдёт 22 июля. Там должны показать новый режим для Battlefront 2042 и перезапуск Dead Space.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Новые игры по «Звёздным войнам» от ЕА анонсируют только в 2022 году
Новые игры по «Звёздным войнам» от ЕА анонсируют только в 2022 году
Модель Лара Стоун вышла замуж во второй раз: первые фото со свадьбы
Модель Лара Стоун вышла замуж во второй раз: первые фото со свадьбы
В Волгограде детский технопарк «Кванториум» проведет онлайн-викторину, посвященную Дню металлурга
В Волгограде детский технопарк «Кванториум» проведет
В Санкт-Петербурге стартовала 62-я Международная математическая олимпиада для школьников
В Санкт-Петербурге стартовала 62-я Международная математическая
ОмГПУ получил федеральную финансовую поддержку на модернизацию инфраструктуры
ОмГПУ получил федеральную финансовую поддержку на модернизацию
До 2024 года в Югре появятся 50 новых «Точек роста»
До 2024 года в Югре появятся 50 новых «Точек роста»
Московский детский чемпионат профессионального мастерства KidSkills пройдет с 1 сентября по 27 ноября
Московский детский чемпионат профессионального мастерства KidSkills
В Москве открылись четыре реконструированные поликлиники
В Москве открылись четыре реконструированные поликлиники
Под Вологдой торжественно открыли полицейский участок в грузовом контейнере
Под Вологдой торжественно открыли полицейский участок в грузовом
Ляшко анонсировал инновационный препарат от коронавируса в Украине
Ляшко анонсировал инновационный препарат от коронавируса в Украине
Эмин Агаларов рассказал о причинах расставания с Аленой Гавриловой и разводе с Лейлой Алиевой: "Мужчина всегда виноват"
Эмин Агаларов рассказал о причинах расставания с Аленой Гавриловой и
Как Юлия Высоцкая провела выходные: фотосессия в поле и грезы о море
Как Юлия Высоцкая провела выходные: фотосессия в поле и грезы о море

Топ на сегодня

Под Одессой засняли драку проституток из-за клиента
Под Одессой засняли драку проституток из-за клиента
Эшли Олсен с бойфрендом Луи Эйснером на свидании в Нью-Йорке: фото
Эшли Олсен с бойфрендом Луи Эйснером на свидании в Нью-Йорке: фото
ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для Германии
ГАЗ готовит водородную электрическую "ГАЗель Next" для
Times: Британия готовит тайную спецоперацию против России
Times: Британия готовит тайную спецоперацию против России
СБУ вызвала Шойгу для вручения подозрения
СБУ вызвала Шойгу для вручения подозрения

Еще по теме

Star Wars Jedi: Fallen Order поставила пару рекордов продаж Electronic Arts
Компания Electronic Arts отменила игру по "Звездным войнам"
Игра Star Wars Jedi: Fallen Order поразит глубиной, полировкой и жизнью внутри мира «Звёздных войн»
СМИ: EA отменила третью игру по Star Wars