Новые игры по «Звёздным войнам» от ЕА анонсируют только в 2022 году

Лидия Мартынова

EA объявила, что 22 июля на EA Play Live не будет анонсов по «Звёздным войнам» — как и на других мероприятиях в этом году.Однако уже в 2022 году компания представит «своё видение Далёкой-далёкой галактики» — возможно, представят сразу несколько проектов, включая продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order.Над какими ещё играми по вселенной работает ЕА, пока неизвестно. От третьей Star Wars: Battlefront, похоже, пока отказались.EA Play Live пройдёт 22 июля. Там должны показать новый режим для Battlefront 2042 и перезапуск Dead Space.