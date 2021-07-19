Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 июля 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика дня зависит от целого ряда факторов, но одним из самых важных является энергетика чисел. Нумерологи рассказали, какое число будет главным в этот понедельник и чем это будет чревато для нас с вами.

Это яркий и позитивный день, в который может происходить множество благоприятных событий. Многим из нас сегодня удастся изменить свою судьбу. Не бойтесь перемен и не обходите стороной новые возможности.

Число-покровитель 19 июля 2021 года

Перво-наперво необходимо узнать, какое число будет главенствовать над всеми остальными. Для этого нужно сложить все цифры текущей даты и прибавить порядковый номер дня недели, то есть, 1. 1+9+0+7+2+0+2+1+1=23. 2+3=5.

Миром править будет Пятерка, а это число свободы и взаимного уважения, добра и любви. Удача с высокой вероятностью посетит тех из нас, кто занимается любимым делом, работает с людьми и находится в поисках второй половинки. Все, кому в последнее время по каким-то причинам не везло, сегодня смогут встретить на своем пути удачу. Именно поэтому главный символ этого дня — маятник. Он олицетворяет собой воздаяние, справедливость.





Важные события 19 июля из прошлого

19 июля 1908 года мир впервые услышал фразу «главное — не победа, а участие». Энергетика Пятерки наилучшим образом отражает суть этой фразы. Не нужно стремиться к победе. Старайтесь получать удовольствие от самого процесса.

19 июля 1918 года вступила в силу первая конституция РСФСР. В этот день желательно следовать правилам, какими бы трудными они ни были.

19 июля 1991 года несколько тысяч жителей Тегерана покинули город из-за предсказаний о землетрясении. В этот день люди могут поддаваться панике. Старайтесь держать себя в руках.

19 июля 2003 года прошла первая в мире успешная операция по пересадке языка. Успех сопутствует сегодня тем, кто пробует его достичь. Не бойтесь переходить от теории к практике.

Советы нумерологов на этот понедельник

Старайтесь избегать зависти. Если это токсичное чувство настигнет вас, попробуйте не показывать этого окружающим, иначе они могут отвернуться от вас. Даже малейшее проявление зависти способно разрушить дружбу или деловое сотрудничество.

Это идеальный день для творчества и креативной деятельности. Повысить потенциал в этой сфере вам поможет умение прислушиваться к внутреннему голосу.

Также 11 мая нумерологи советуют заниматься делами по дому и знакомиться с людьми. Сегодня высока вероятность повстречать на своем пути интересного человека.

Талисманы удачи на 19 июля

Авантюрин и тигровый глаз. Авантюрин — лучший камень-талисман для людей, которым постоянно нужно разрабатывать новые идеи. Тигровый глаз же поможет произвести наилучшее впечатление при первой встрече с любым человеком и обострит интуицию.

Золотые украшения. Золото не даст вам упасть духом, потерять мотивацию. Даже если появятся трудности, золотые украшения помогут вам остаться уверенными в себе и готовыми к любым проблемам.