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ОмГПУ получил федеральную финансовую поддержку на модернизацию инфраструктуры

ОмГПУ получил федеральную финансовую поддержку на модернизацию инфраструктуры

Омский государственный педагогический университет получил федеральную финансовую поддержку на модернизацию инфраструктуры, сообщает пресс-служба вуза. 

Средства будут выделены в рамках программы Министерства просвещения Российской Федерации «Учитель будущего поколения России». 

ОмГПУ будет выделено 155 миллиона рублей на создание технопарка универсальных педагогических компетенций, обновление материально-технической базы и капитальный ремонт учебно-лабораторной базы.

В главном корпусе на набережной Тухачевского, 14 планируется отремонтировать актовый зал, в корпусе на улице Интернациональной, 6 сделать капитальный ремонт фасада. В учебном корпусе на проспекте Мира, 32 планируется провести капитальный ремонт кровли, санузлов, обновить пожарную сигнализацию, запланирован капитальный ремонт повысительной насосной станции, входной группы Центра развития детей, будет сделан проект фасада. В учебном корпусе на улице Романенко, 16 запланирован капитальный ремонт кровли, санузлов, пожарной сигнализации. В Академическом лицее ОмГПУ появится новая пожарная сигнализация. Кроме этого, планируется провести проектные работы по капитальному ремонту зданий университета, являющихся объектами культурного наследия: учебный корпус № 2 (фасад и внутренние помещения) и учебный корпус № 3 (внутренние помещения), а также заказан проект на капитальный ремонт помещения для будущего педагогического «Кванториума» по адресу улица Красногвардейская, 7.

Ремонтные работы ожидаются и в студенческих общежитиях ОмГПУ. Так, в общежитиях № 1 и № 2 будет произведен капитальный ремонт электрических сетей, отопления и санитарных блоков, а в общежитии № 3 будет осуществлен капитальный ремонт санузлов.

«Обновление материально-технической базы позволит достичь стратегических целей программы развития и преобразовать ОмГПУ в платформу региональной образовательной корпорации, состоящей из образовательных, научно-методических и инновационных хабов», – отметил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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