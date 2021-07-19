Под Вологдой торжественно открыли полицейский участок в грузовом контейнере

Вадим Карасев

В поселке Семенково под Вологдой состоялось открытие полицейского участка, который целиком уместился в контейнер для грузоперевозок. Региональное УМВД называет его "модульным" и первым в своем роде в области.

Церемонии дал старт заместитель главы управления Александр Гладышев. Он отметил, что объект расположен рядом со зданием администрации, где часто проходят общественные и культурные мероприятия – следовательно, местным жителям будет значительно удобнее обратиться к участковому.

По словам главы Вологодского муниципального района Сергея Жестянникова, условия работы в контейнере оказались существенно удобнее, чем в старом помещении. Он также вспомнил о "долгом процессе выборе здания".

В торжественном открытии участвовали кадеты, представители ветеранской организации и общественные деятели. Священник Алексей Ситник в свою очередь освятил контейнер.

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