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Правительство ужесточило требования к хранителям зерна госфонда

Правительство ужесточило требования к хранителям зерна госфонда

19:09  Автор: Кристина Стащенко


Источник: ФАС



Кабмин ужесточил требования к хранителям запасов государственного интервенционного фонда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 

В ходе проведения в 2020 году товарных интервенций ФАС установила, что элеваторы, хранящие зерно интервенционного фонда, завышают цены на свои услуги и уклоняются от заключения договоров с покупателями. 

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В связи с этим ФАС совместно с Минсельхозом разработали поправки в законодательство. В соответствии с ними, при реализации сельхозпродукции из интервенционного фонда через биржевые торги, хранитель в течение пяти рабочих дней с даты обращения покупателя обязан заключить с ним договор хранения.

Данное предложение поддержали в кабмине и в правила в правила хранения сельхозпродукции интервенционного фонда были внесены изменения.

Кроме того, Минсельхоз по предложению ФАС подготовил поправки в закон о развитии сельского хозяйства. Если их примут, Минсельхоз получит полномочия лишать права участия в конкурсном отборе хранителей зерна тех, кто допускал нарушения ранее.


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«Принятие изменений поспособствует стабилизации цен на внутреннем рынке сельскохозяйственной продукции», — считают в Антимонопольной службе.

Интервенционный фонд существует для проведения товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Этот механизм действует в России с 2001 года. Государство для поддержки производителей приобретает зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных — продает, чтобы не допустить роста цен. Интервенции по закупке зерна в последний раз проводились для урожая 2016 года.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз предлагает создать неснижаемый запас интервенционного фонда зерна в размере трех миллионов тонн, а запасы белого сахара — в 250 тысяч тонн.


#сельское хозяйство

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По материалам: pnp.ru

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