Правительство ужесточило требования к хранителям зерна госфонда
19:09 Автор: Кристина Стащенко
Источник: ФАС
Кабмин ужесточил требования к хранителям запасов государственного интервенционного фонда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В ходе проведения в 2020 году товарных интервенций ФАС установила, что элеваторы, хранящие зерно интервенционного фонда, завышают цены на свои услуги и уклоняются от заключения договоров с покупателями.
В России хотят сформировать неснижаемый запас интервенционного фонда зерна
В связи с этим ФАС совместно с Минсельхозом разработали поправки в законодательство. В соответствии с ними, при реализации сельхозпродукции из интервенционного фонда через биржевые торги, хранитель в течение пяти рабочих дней с даты обращения покупателя обязан заключить с ним договор хранения.
Данное предложение поддержали в кабмине и в правила в правила хранения сельхозпродукции интервенционного фонда были внесены изменения.
Кроме того, Минсельхоз по предложению ФАС подготовил поправки в закон о развитии сельского хозяйства. Если их примут, Минсельхоз получит полномочия лишать права участия в конкурсном отборе хранителей зерна тех, кто допускал нарушения ранее.
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«Принятие изменений поспособствует стабилизации цен на внутреннем рынке сельскохозяйственной продукции», — считают в Антимонопольной службе.
Интервенционный фонд существует для проведения товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Этот механизм действует в России с 2001 года. Государство для поддержки производителей приобретает зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных — продает, чтобы не допустить роста цен. Интервенции по закупке зерна в последний раз проводились для урожая 2016 года.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз предлагает создать неснижаемый запас интервенционного фонда зерна в размере трех миллионов тонн, а запасы белого сахара — в 250 тысяч тонн.
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